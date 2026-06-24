Parcul energetic din Galați care deschide un nou capitol pentru ENGIE

Engie își consolidează strategia de extindere pe segmentul energiei regenerabile în România, unde compania vizează atingerea unei capacități instalate de 1.000 MW până în anul 2030. Planurile includ dezvoltarea de noi proiecte de producție și soluții de stocare, cu accent pe integrarea acestora în sistemul energetic național.

Unul dintre cele mai recente proiecte anunțate de companie este primul său parc hibrid din Europa, dezvoltat pe teritoriul României, în județul Galați. Inițiativa marchează combinarea producției de energie eoliană cu tehnologii de stocare în baterii, într-o singură infrastructură energetică.

La Băleni, proiectul este asociat unui parc eolian deja operațional, iar compania a transmis public detalii despre această etapă: „Suntem bucuroși să anunțăm un nou pas important în dezvoltarea portofoliului nostru de energie regenerabilă și soluții de stocare. La Băleni, în județul Galați, ENGIE Romania dezvoltă primul proiect hibrid din Europa al Grupului ENGIE care integrează producția de energie eoliană și stocarea energiei în baterii”, transmite compania.

„Sistemul de stocare, recent instalat în cadrul parcului eolian operațional de 50 MW, va avea o putere de 5 MW și o capacitate de 10 MWh. Acesta va fi pus în funcțiune până la finalul anului și va contribui la integrarea mai eficientă a energiei regenerabile în rețea și la creșterea flexibilității sistemului energetic. Această investiție deschide un nou capitol în dezvoltarea capacităților noastre de stocare, în paralel cu avansarea proiectului de 80 MW / 160 MWh de la Șelimbăr, județul Sibiu”, se arată în comunicatul ENGIE.

Pe lângă acest proiect, ENGIE Romania operează în prezent trei parcuri eoliene cu o capacitate totală de 178 MW și șase parcuri fotovoltaice de 70 MWp. Portofoliul său din România continuă să fie extins prin achiziții și dezvoltări noi.

La finalul anului trecut, compania a semnat un acord pentru preluarea unui parc eolian cu o capacitate instalată de 253,1 MW de la Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group. Prin această tranzacție, capacitatea de producție din surse regenerabile a companiei aproape se dublează, ajungând la aproximativ 500 MW, potrivit celor relatate de economica.net.

În paralel, ENGIE Romania a securizat un contract pentru diferență (CfD), instrument financiar care susține dezvoltarea a două noi proiecte energetice, unul eolian și unul solar, cu o capacitate cumulată de 224 MW. Aceste investiții fac parte din planul de consolidare a portofoliului regenerabil.

Obiectivul general al companiei este depășirea pragului de 1 GW capacitate instalată, atât în producție, cât și în stocare de energie regenerabilă, până în anul 2030.

Grupul de companii ENGIE Romania activează în mai multe domenii, incluzând distribuția și furnizarea de gaze naturale, producția de energie din surse regenerabile și furnizarea de energie electrică, precum și servicii tehnice și soluții verzi pentru instalații energetice.

Compania și filialele sale deservesc un portofoliu de peste 2,3 milioane de clienți și operează o rețea de distribuție de aproximativ 24.000 de kilometri. În zona producției de energie verde, ENGIE deține o capacitate instalată de 248 MW și are peste 4.400 de angajați implicați în activitățile sale din România.

Activitatea grupului este structurată pe mai multe segmente operaționale, cu accent pe infrastructură energetică, eficiență în distribuție și extinderea surselor regenerabile. Dezvoltările recente din zona de producție și stocare consolidează poziția companiei pe piața energetică locală.