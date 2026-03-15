În ultimii ani, tranzacțiile cu proiecte din domeniul energiei regenerabile au devenit unul dintre cele mai dinamice segmente ale pieței energetice și ale pieței de capital din România. Aceste operațiuni implică transferul unor active complexe, care includ nu doar societăți sau echipamente, ci și drepturi asupra terenurilor, autorizații, avize de mediu și documentație tehnică pentru racordarea la rețea.

În același timp, interesul investitorilor este alimentat de resursele naturale disponibile, de posibilitatea dezvoltării unor proiecte de mare capacitate și de creșterea cererii de energie verde. În acest context, fuziunile și achizițiile (M&A) au devenit un instrument important de consolidare a pieței.

Un exemplu relevant este strategia grupului ENGIE, care și-a extins portofoliul de energie regenerabilă prin achiziții majore. În România, compania a cumpărat un parc eolian de 253,1 MW în județul Ialomița, ceea ce a dus capacitatea totală a grupului din surse regenerabile la aproximativ 500 MW, proiectul urmând să fie complet operațional în 2027.

Specialiștii în dreptul energiei subliniază că achiziția sau vânzarea unui proiect regenerabil nu se rezumă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Procesul include verificări juridice ample privind terenurile, autorizațiile, reglementările de mediu și condițiile tehnice de racordare la rețea.

„Decizia de a prelua sau de a vinde un proiect din zona de resurse regenerabile trebuie tratate cu atenție pentru a evita transferul unor riscuri care se pot transforma în blocaje la autorizare, la racordare sau la finanțare, mai ales în proiecte de energie de mare capacitate”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În acest context, analiza de tip „due diligence” devine o etapă esențială, deoarece permite identificarea eventualelor probleme juridice sau administrative care pot afecta investiția. Printre aspectele verificate se numără istoricul drepturilor asupra terenurilor, validitatea autorizațiilor de construire, obligațiile de mediu sau eventualele litigii.

Unul dintre cele mai importante elemente analizate de investitori este racordarea la rețeaua electrică. Avizul Tehnic de Racordare (ATR) și documentația tehnică aferentă pot influența direct calendarul de implementare și rentabilitatea proiectului.

De asemenea, proiectele trebuie să respecte regimul autorizării construcțiilor și cerințele de protecție a mediului. În lipsa acestor documente sau în cazul unor probleme administrative, finalizarea unei tranzacții poate fi amânată sau chiar blocată.

Contractul de vânzare-cumpărare al unui proiect de energie regenerabilă este construit astfel încât să reflecte riscurile identificate în etapa de analiză juridică. Documentul include, de regulă, garanții privind drepturile asupra terenurilor, validitatea autorizațiilor, conformarea cu legislația de mediu și situația contractelor cu furnizori sau parteneri.

În multe cazuri, tranzacțiile includ și condiții suspensive, care trebuie îndeplinite înainte de finalizarea transferului. Acestea pot viza obținerea unor autorizații, clarificarea drepturilor asupra terenurilor sau confirmarea racordării la rețea.

În 2026, proiectele de energie regenerabilă devin tot mai complexe, mai ales pe fondul integrării sistemelor de stocare și al dezvoltării unor capacități de producție tot mai mari.

Implementarea acestora este susținută și de programe de finanțare publică, precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau Fondul pentru Modernizare, care oferă sprijin pentru investițiile în energie verde.

În aceste condiții, specialiștii atrag atenția că succesul unei tranzacții depinde de o planificare juridică atentă și de coordonarea tuturor etapelor, de la verificări și negocieri până la finanțare și finalizarea transferului proiectului.