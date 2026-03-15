Uniunea Europeană intenționează să utilizeze reactoarele nucleare modulare mici (SMR) ca parte centrală a strategiei sale energetice pentru atingerea neutralității climatice până în 2050 și pentru asigurarea stabilității alimentării cu energie electrică.

Comisia Europeană susține că SMR-urile ar putea compensa fluctuațiile surselor regenerabile, precum energia solară și eoliană, și ar contribui la reducerea costurilor pentru industrii energointensive, precum siderurgia și industria chimică.

Totuși, tehnologia este încă privită cu precauție de unele state și organizații de mediu, care o consideră costisitoare și insuficient testată, scrie Euronews.com.

Planul UE prevede implementarea reactoarelor modulare mici începând cu anii 2030, acestea urmând să furnizeze atât energie electrică, cât și căldură, cu emisii reduse de carbon. În ciuda potențialului, criticii susțin că SMR-urile nu pot fi comparate cu sursele regenerabile, care sunt mai ușor de instalat și mai sigure din punct de vedere al mediului.

Austria, Irlanda și Portugalia s-au distanțat de aceste planuri, în timp ce alte state membre, precum Franța, Belgia sau Polonia, sprijină dezvoltarea tehnologiei nucleare.

În 2024, unsprezece state au semnat o declarație prin care s-au angajat la cooperare consolidată pentru dezvoltarea SMR-urilor și la crearea condițiilor de finanțare necesare prelungirii duratei de viață a reactoarelor existente.

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară sub conducerea foștilor cancelari Angela Merkel și Olaf Scholz, considerând-o o greșeală strategică care a dus la prețuri ridicate la energie și capacitate insuficientă de producție.

Deși centralele deja închise nu mai pot fi repornite, Merz a susținut revenirea la energia nucleară prin dezvoltarea reactoarelor modulare mici, argumentând că ultimele centrale ar fi trebuit menținute în rețea.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut marți, la Summitul Energiei Nucleare de la Paris, că reducerea ponderii energiei nucleare în Europa, de la o treime în 1990 la aproximativ 15% în prezent, a fost o alegere greșită, deoarece a întors continentul de la o sursă fiabilă și accesibilă de energie cu emisii reduse.

În aceeași zi, Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a subliniat că energia nucleară va face parte dintr-un „sistem integrat inteligent” și nu va fi sursa dominantă.

Reactoarele modulare mici diferă de centralele tradiționale prin faptul că sunt construite în fabrici, componentele fiind suficient de compacte pentru transport și asamblare ulterioară la locul instalării.

Comisia Europeană dorește să accelereze implementarea acestei tehnologii, simplificând procedurile de autorizare și încurajând cooperarea între statele membre în supravegherea de reglementare.

„Implementarea cu succes a reactoarelor modulare mici va depinde în mare măsură de crearea unei cereri solide pe piață și de un mediu de afaceri favorabil. Nevoia tot mai mare a diverselor industrii de a-și electrifica și decarboniza producția va fi un motor important”, potrivit Comisiei Europene.

În ciuda avantajelor, problemele legate de deșeurile nucleare și siguranță rămân subiecte sensibile, iar criticii avertizează că SMR-urile nu pot înlocui complet sursele regenerabile și că riscurile financiare și tehnologice trebuie gestionate atent.