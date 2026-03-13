România a transmis oficial cererea de aderare la Agenția Internațională pentru Energie (IEA), marcând un moment important în strategia sa de consolidare a securității energetice și de integrare mai profundă în structurile internaționale din domeniu.

Anunțul a fost făcut public de directorul executiv al organizației, Fatih Birol, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, în care acesta a salutat solicitarea venită din partea autorităților române.

În mesajul său, oficialul a arătat că, în urma întâlnirilor avute cu liderii români, a remarcat accentul pus de România pe securitatea energetică și pe o strategie bazată pe utilizarea tuturor tipurilor de combustibili și a tuturor tehnologiilor disponibile.

Postarea a fost însoțită de fotografii de la discuțiile oficiale purtate între reprezentanții agenției și autoritățile române, întâlniri în cadrul cărora au fost analizate direcțiile de dezvoltare ale sectorului energetic național.

„Salut cererea oficială pe care tocmai am primit-o din partea României de a deveni membru al IEA. Din întâlnirile pe care le-am avut cu liderii săi, știu că România acordă o atenție deosebită securității energetice și adoptă o abordare de tip „toți combustibilii și toate tehnologiile”, bazată pe un mix energetic diversificat care include energia nucleară, sursele regenerabile și gazul”, a scris Fatih Birol pe rețeaua X.

I welcome the formal request just received from Romania to become an @IEA Member From my meetings with its leaders, I know 🇷🇴 has a strong focus on energy security & an ‘all fuels & all technologies’ approach, based on a diverse energy mix including nuclear, renewables & gas pic.twitter.com/zHgHQ8PUbA — Fatih Birol (@fbirol) March 13, 2026

Agenția Internațională pentru Energie este una dintre cele mai influente organizații internaționale în domeniul energetic. Înființată în anul 1974, în contextul crizei petroliere din anii ’70, instituția a avut ca obiectiv principal coordonarea politicilor energetice ale statelor dezvoltate și prevenirea întreruperilor majore în aprovizionarea cu energie.

De-a lungul timpului, rolul său s-a extins, incluzând monitorizarea piețelor globale de energie, realizarea de analize și prognoze privind evoluția sectorului energetic, precum și coordonarea răspunsului statelor membre în situații de criză.

În prezent, organizația reunește peste 30 de state membre și colaborează cu numeroase alte țări partenere. Printre statele fondatoare s-au numărat Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Ulterior, organizația s-a extins prin aderarea unor noi membri, precum Grecia, Noua Zeelandă, Australia, Portugalia, Finlanda, Franța, Ungaria, Cehia, Coreea de Sud, Slovacia, Polonia, Estonia, Mexic și Lituania. Cel mai recent stat care a devenit membru cu drepturi depline este Letonia, în anul 2024.

În același timp, mai multe state, inclusiv Chile, Columbia, Israel și Costa Rica, se află în proces de aderare.

Agenția joacă un rol important și în promovarea tranziției către energie cu emisii reduse de carbon, iar rapoartele și analizele sale sunt considerate repere esențiale pentru guverne, instituții internaționale și investitori din domeniu.

Transmiterea cererii oficiale de aderare reprezintă doar primul pas într-un proces complex, care poate dura mai mulți ani.

Statele candidate trebuie să îndeplinească o serie de criterii tehnice și de politică energetică, inclusiv cerințe privind constituirea stocurilor strategice de petrol, transparența piețelor energetice și alinierea la standardele și mecanismele de cooperare ale organizației.

Pentru România, statutul de membru ar putea aduce beneficii importante. Accesul direct la expertiza tehnică și la analizele detaliate privind evoluția piețelor globale ar sprijini elaborarea unor politici energetice pe termen lung și ar contribui la consolidarea stabilității sectorului energetic.

De asemenea, participarea la mecanismele de coordonare între statele membre ar permite o reacție mai rapidă în eventualitatea unor crize energetice sau probleme majore de aprovizionare.

În plan economic, aderarea ar putea crește credibilitatea României în fața investitorilor internaționali și ar consolida poziția țării în proiectele energetice regionale. Totodată, acest pas ar întări rolul României în securitatea energetică a Europei de Est, într-un context geopolitic în care energia a devenit un element central al stabilității economice și strategice.