Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului continuă să fie influențate de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu. Joi dimineață, petrolul Brent era tranzacționat la aproximativ 100 de dolari pe baril, nivel care reflectă temerile investitorilor privind eventuale perturbări ale fluxurilor globale de energie.

Incertitudinea a afectat și piețele bursiere asiatice. La Tokyo, indicele Nikkei a scăzut cu peste 1%, în timp ce la Seul indicele Kospi a rămas aproape neschimbat, semn că investitorii rămân prudenți în fața riscurilor geopolitice.

Pentru a evita o posibilă penurie globală de petrol, cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) au anunțat o intervenție coordonată pe piață.

Planul prevede eliberarea a aproximativ 400 de milioane de barili din rezervele strategice, cea mai amplă acțiune de acest tip realizată până în prezent.

Statele Unite vor avea cea mai mare contribuție, urmând să pună pe piață 172 de milioane de barili. Procesul va începe în perioada imediat următoare și va dura mai multe luni.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a precizat că livrările vor începe „de săptămâna viitoare”, iar operațiunea se va desfășura pe parcursul „aproximativ 120 de zile”.

Și alte economii majore au anunțat măsuri similare pentru a stabiliza piața energetică. Japonia a confirmat că va începe să elibereze petrol din rezervele sale strategice începând de luni.

În același timp, Germania a anunțat că intenționează să recurgă la aceeași măsură, însă autoritățile de la Berlin nu au precizat încă momentul exact al intervenției.

Creșterea prețurilor este alimentată și de evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu, care a intrat deja în a 13-a zi. Autoritățile iraniene au transmis că sunt pregătite pentru un conflict de lungă durată, ceea ce alimentează temerile privind o escaladare regională.

Situația s-a agravat după ce autoritățile din Bagdad au anunțat că un marinar a fost ucis în urma unui atac asupra a două petroliere în largul coastelor Irakului.

În același timp, conflictul a dus la închiderea de facto a Strâmtorii Hormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate pe mare la nivel global.

Teheranul a avertizat că ar putea bloca complet exporturile de petrol din regiune către statele pe care le consideră ostile.

„Exportul nici măcar unui litru de petrol din regiune către tabăra inamică și partenerii acesteia până la o nouă notificare”.

Această amenințare menține presiunea asupra pieței globale a energiei, iar analiștii avertizează că volatilitatea prețurilor ar putea continua în perioada următoare.