Obezitatea nu mai este considerată de specialiști o simplă problemă estetică sau rezultatul unor obiceiuri alimentare greșite. Medicina modernă o tratează ca pe o boală cronică complexă, influențată de factori metabolici, hormonali și genetici, care necesită monitorizare și intervenție medicală pe termen lung.

În același timp, excesul de greutate poate avea consecințe serioase asupra sănătății, crescând riscul pentru diabet, boli cardiovasculare, apnee în somn sau anumite tipuri de cancer. Într-un interviu acordat, Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist, explică de ce slăbitul este adesea dificil de menținut, care sunt perioadele în care femeile sunt mai vulnerabile la creșterea în greutate și de ce managementul medical este esențial pentru rezultate durabile.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Obezitatea are mecanisme biologice clare și o evoluție recurentă, ceea ce înseamnă că necesită tratament și urmărire medicală, nu judecată morală. Când o recunoaștem oficial ca boală, eliminăm așteptările nerealiste și facilităm accesul pacienților la îngrijire bazată pe dovezi științifice. Abordarea modernă medicală a obezității nu mai este doar despre scădere în greutate, ci despre restabilirea sănătății metabolice a organismului ca întreg.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Obezitatea netratată crește riscul pentru diabet de tip 2, boli cardiovasculare, apnee în somn și diverse forme de cancer. Impactul este sistemic, afectând nu doar integritatea fizică, ci și echilibrul psihologic al pacientului prin complicațiile asociate. În ultimii ani, literatura medicală a arătat tot mai clar că excesul de țesut adipos funcționează ca un organ endocrin activ, care produce molecule inflamatorii și perturbă metabolismul întregului organism.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Odată cu scăderea în greutate, corpul activează mecanisme de adaptare metabolică: consumă mai puțină energie în repaus și intensifică semnalele de foame. Fără un management medical pe termen lung, organismul va tinde natural să recâștige kilogramele pierdute. De aceea, menținerea greutății nu depinde doar de voință, ci de strategii metabolice pe termen lung care includ nutriție, mișcare și reglarea somnului.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Perioada postnatală și tranziția către menopauză reprezintă ferestre de vulnerabilitate biologică majoră pentru femei. Schimbările hormonale profunde din aceste etape necesită un suport medical intensificat și personalizat, dincolo de simplele sfaturi alimentare. În aceste perioade, prevenția și intervenția timpurie pot face diferența între o adaptare metabolică sănătoasă și instalarea obezității.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Multe femei rămân cu o retenție de greutate postpartum care modifică profilul metabolic și crește riscurile cardiometabolice. Intervențiile care combină nutriția corectă cu mișcarea adaptată oferă cele mai bune rezultate în această etapă critică. Recuperarea metabolică după sarcină este esențială nu doar pentru mamă, ci și pentru sănătatea pe termen lung a întregii familii.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Scăderea nivelului de estrogen favorizează acumularea grăsimii viscerale și pierderea masei musculare. Din acest motiv, talia poate crește chiar și atunci când greutatea de pe cântar rămâne aceeași, ceea ce ridică semnificativ riscul cardiovascular

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: La această vârstă se cumulează pierderea musculară naturală cu stresul cronic și redistribuirea grăsimii în regiunea abdominală. Este esențial să ne concentrăm pe un aport adecvat de proteine și pe antrenamente de forță pentru a susține metabolismul. În această etapă, cheia metabolismului este un cumul dintre nutriție corectă și protejarea masei musculare care devine principalul pion al arderilor energetice.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Estrogenii în scădere, rezistența la insulină și, uneori, disfuncțiile tiroidiene favorizează redistribuția grăsimii. De aceea, măsurarea taliei și evaluarea compoziției corporale contează la fel de mult ca numărul de pe cântar. În realitate, hormonii nu schimbă doar greutatea, ci și locul în care corpul depozitează grăsimea, ceea ce influențează direct riscul metabolic.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Din punct de vedere emoțional, ciclarea repetată a greutății alimentează anxietatea și demotivarea, creând un sentiment de eșec personal. Fizic, datele arată că pierderea și recâștigarea succesivă a kilogramelor pune o presiune inutilă asupra organismului, motiv pentru care prioritatea noastră medicală trebuie să fie sustenabilitatea pe termen lung și sănătatea metabolică, nu șocul caloric prin diete drastice. Metabolismul nu funcționează bine în extreme, iar stabilitatea stilului de viață este mult mai valoroasă decât fluctuațiile rapide de greutate.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Cea mai mare eroare în strategiile de tip «slăbit rapid» este tăierea drastică și nerealistă a caloriilor, fără a lua în calcul factori esențiali precum calitatea somnului sau nivelul de stres. Fără o abordare care să prioritizeze sănătatea metabolică și fără un plan de menținere pe termen lung, revenirea la greutatea inițială este aproape certă, supunând organismul unui stres inutil. De cele mai multe ori, problema nu este cât de repede slăbim, ci dacă organismul menține acea greutate fără a declanșa mecanisme de compensare.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Atunci când IMC-ul depășește 30 (sau 27 cu comorbidități) ori când apar cicluri yo-yo repetate și schimbări hormonale greu de gestionat. Cu cât intervenim mai devreme, cu atât șansele de control pe termen lung cresc.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Pe lângă optimizarea stilului de viață, medicina modernă oferă farmacoterapie personalizată și chirurgie metabolică. Acestea sunt instrumente medicale care trebuie integrate într-un plan de îngrijire supravegheat pe termen lung, nu soluții de moment. În prezent, tratamentul obezității se bazează pe înțelegerea mecanismelor biologice ale apetitului și metabolismului, nu doar pe restricție calorică.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Pentru că obezitatea are tendința de a recurge, iar oprirea prematură a tratamentului duce frecvent la recâștigarea greutății. Monitorizarea continuă și terapia menținută aduc beneficii cardiometabolice durabile, transformând controlul greutății dintr-un efort temporar într-o strategie reală de prevenție a bolilor cronice.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: O evaluare completă care include compoziția corporală, obiective clare de sănătate, aport de proteine, antrenament de forță și managementul stresului. Farmacoterapia sau chirurgia se adaugă doar atunci când indicațiile medicale sunt îndeplinite.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Să înțeleagă că nu este un sprint, ci un maraton. Rezultatele durabile vin din rutine fezabile și sprijin medical constant, în special în perioadele de vulnerabilitate precum postpartumul sau menopauza. Consecvența în stilul de viață și monitorizarea medicală pot face diferența între fluctuațiile de greutate și obținerea echilibrului metabolic atât de necesar.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Trebuie să demontăm mitul voinței: genetica explică între 40% și 70% din variația greutății. Datele dintr-un studiu realizat de Novo Nordisk la nivel național arată că 3 din 4 români eșuează în dietă tocmai pentru că ignoră biologia. Pentru femei, etapele precum sarcina sau menopauza au un impact mult mai mare decât efortul individual, deci succesul pe termen lung este aproape imposibil fără un plan medical personalizat. Înțelegerea predispoziției genetice nu scade responsabilitatea personală, ci ne ajută să construim strategii terapeutice realiste și eficiente.

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist: Obezitatea este o boală cronică, nu un eșec legat de voință. Mesajul meu este să înlocuim judecata socială cu empatia și rigoarea științifică. Doar tratând cauzele biologice cu seriozitate medicală și sprijin pe termen lung putem obține rezultate care să dureze o viață, iar asta impune o abordare complexă și o colaborare strânsă între pacient și medic.