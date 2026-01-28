Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că la Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon va fi înființat un Centru de Management al Obezității. Potrivit ministrului, inițiativa are ca scop oferirea unei abordări medicale corecte, coerente și de durată pentru pacienții care se confruntă cu această afecțiune.

Obezitatea este, potrivit ministrului, una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, nu doar prin impactul direct asupra sănătății, ci și prin efectele în lanț generate asupra altor boli și asupra sistemului sanitar. Lipsa unei intervenții integrate duce, în timp, la complicații, costuri crescute și suferință care ar putea fi evitată printr-un management adecvat.

„Înfiinţăm Centrul de Management al Obezităţii în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie «C.I. Parhon», dedicat celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă şi pe termen lung. Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanţ pe care le produce – asupra sănătăţii oamenilor şi asupra presiunii puse pe sistemul sanitar. Lipsa intervenţiei integrate înseamnă complicaţii, costuri mai mari şi suferinţă care putea fi prevenită”, a afirmat Alexandru Rogobete, marţi, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete a explicat că noul centru va funcționa pe baza unei abordări interdisciplinare. În echipele medicale vor fi implicați specialiști din endocrinologie, nutriție, diabet, cardiologie, psihologie și, atunci când situația o impune, chirurgie bariatrică.

Această structură permite evaluarea completă a pacientului, dincolo de tratarea punctuală a simptomelor. Abordarea propusă presupune analizarea tuturor factorilor care contribuie la apariția și menținerea obezității, inclusiv componenta metabolică, cardiovasculară și psihologică.

În cadrul centrului vor fi elaborate planuri personalizate de tratament, adaptate fiecărui pacient. Ministrul a precizat că este vorba despre un parcurs medical complet, care începe cu diagnosticul corect și continuă cu monitorizarea pe termen lung.

Pacienții vor beneficia nu doar de intervenții medicale, ci și de programe de educație pentru sănătate și prevenție. Scopul este ca tratamentul să nu se limiteze la un episod izolat, ci să asigure continuitate și urmărire în timp, reducând riscul de recidivă și apariția complicațiilor asociate obezității.