Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, 5 aprilie 2026, că autoritățile române încearcă să găsească o soluție negociată cu compania Pfizer pentru suma de aproximativ 3 miliarde de lei, stabilită în urma unui litigiu.

Oficialul a explicat că una dintre variantele analizate presupune utilizarea acestor bani pentru introducerea în România a unor medicamente inovatoare, în locul achiziției de vaccinuri care nu mai sunt necesare

Alexandru Rogobete a arătat că, în contextul actual, statul român se confruntă cu două opțiuni principale: fie achită suma și primește doze de vaccin care, ulterior, ar putea ajunge să fie distruse, fie încearcă o negociere cu producătorul pentru a redirecționa o parte din valoare către alte produse farmaceutice utile. În opinia sa, varianta a doua ar reprezenta un efort comun al instituțiilor implicate, cu scopul de a reduce impactul bugetar și de a aduce beneficii reale pacienților.

Ministrul a precizat pentru Antena 3 că a avut discuții constante cu ministrul Finanțelor în ultimele zile, pentru identificarea unor soluții financiare. Potrivit acestuia, echipele tehnice încearcă să găsească resursele necesare, în condițiile în care, la acest moment, bugetul Ministerului Sănătății nu include o sumă dedicată pentru acoperirea acestui litigiu.

De asemenea, Rogobete a menționat că, în perioada următoare, vor fi analizate mai multe scenarii, urmând să fie aleasă varianta care limitează cel mai mult impactul asupra finanțelor publice.

El a atras atenția că hotărârea este executorie, ceea ce înseamnă că, chiar dacă România decide să o conteste, banii vor trebui blocați într-un cont până la finalizarea procesului. În acest context, ministrul a subliniat că negocierile cu Pfizer rămân o opțiune importantă, fiind vorba despre întreaga sumă stabilită prin decizie.

„Am avut întâlniri cu domnul ministru Nazare în fiecare zi în ultima perioadă, atât pe această temă, cât și pe altele. Încercăm să găsim o soluție. Echipa de acolo încearcă să identifice o supapă bugetară. Încercăm să găsim un mod de a acoperi această sumă. Cert este că, în bugetul Ministerului Sănătății, la momentul de față, nu există această sumă dedicată pentru acest litigiu. Probabil că săptămâna viitoare vom avea mai multe scenarii de lucru. Ultima întâlnire a avut loc vineri. În concluzie, după ce am dezbătut toate posibilele scenarii, am ajuns la ideea că vom avea două-trei variante și vom încerca să mergem pe cea care reduce cât mai mult impactul bugetar. Vreau să fac aici o precizare: chiar dacă România va decide să atace această hotărâre, ea este cu titlu executoriu. Banii vor trebui blocați oricum într-un cont dacă se câștigă procesul. Aceasta este o negociere pe care o putem avea cu compania în momentul de față. Întreaga sumă face obiectul acestei hotărâri. Intenția noastră este să negociem și cred că tot în emisiunea dumneavoastră am spus anul trecut că avem în plan un astfel de scenariu”, a precizat Alexandru Rogobete.

Unul dintre obiectivele principale ale negocierii este introducerea unor molecule inovatoare pe piața din România, produse de compania farmaceutică și care fie nu sunt disponibile în prezent, fie nu sunt incluse în lista medicamentelor compensate.

Alexandru Rogobete a indicat că există un interes special pentru două domenii medicale: oncologia și bolile rare.

Ministrul a explicat că aceste două arii sunt prioritare din perspectiva nevoii de tratamente moderne și eficiente, existând un deficit semnificativ de opțiuni terapeutice inovatoare pentru pacienții români.

În același timp, a recunoscut că există și alte domenii în care s-ar putea purta discuții, însă acestea rămân principalele direcții de interes în acest moment.

„Încercăm ca, în cuantumul acestei sume de 3 miliarde de lei, să introducem molecule inovative pe care compania le produce și care nu există în România sau există, dar nu sunt incluse în lista de medicamente compensate. Oncologia și zona bolilor rare sunt cele două domenii pe care eu personal m-aș concentra în momentul de față, pentru că acolo este cea mai mare nevoie de inovație. Sigur, mai sunt și altele unde am putea discuta, dar acestea sunt principalele două direcții”, a adăugat Alexandru Rogobete.

În ceea ce privește varianta achiziției de vaccinuri, Alexandru Rogobete a subliniat că aceasta nu este una realistă. El a arătat că dozele ar urma să fie livrate în tranșe, însă România nu dispune de capacitatea necesară de depozitare pentru cantități atât de mari, mai ales în condițiile în care ar acoperi necesarul pentru aproximativ un deceniu.

„Ar urma să cumpărăm, din acești bani, vaccin pentru următorii 10 ani. Nu este cazul să facem asta, este evident acest lucru”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a punctat că, indiferent de situație, suma stabilită trebuie plătită, iar autoritățile sunt obligate să găsească cea mai eficientă soluție. În acest sens, el a insistat asupra ideii de colaborare între Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și echipele de avocați, pentru a transforma această obligație financiară într-o oportunitate de modernizare a sistemului medical.

Alexandru Rogobete a explicat că obiectivul este ca o parte cât mai mare din sumă să fie utilizată pentru introducerea de medicamente noi, care să aducă beneficii directe pacienților. În lipsa unei astfel de soluții, alternativa ar fi plata integrală a sumei și achiziția unor vaccinuri care nu ar fi utilizate, ceea ce ar genera pierderi semnificative.

„Indiferent dacă ne convine sau nu, astăzi avem această factură pe care trebuie să o plătim. Acești bani trebuie plătiți. Avem două variante: plătim banii și aducem vaccin pe care ulterior îl distrugem sau încercăm un efort de echipă. Iar când spun efort de echipă, mă bazez mult pe ministrul Finanțelor, pentru că noi doi vom fi implicați în aceste discuții, alături de echipele de avocați și, evident, de întreg stafful tehnic, astfel încât din acești bani, sau măcar dintr-un procent semnificativ al acestei sume, să putem introduce molecule pentru medicamente noi destinate pacienților”, a completat demnitarul.

Despre acest subiect a vorbit și premierul Ilie Bolojan joi, 2 aprilie. El a acuzat că s-au luat „decizii negândite”.

„Așa se întâmplă când, fiind în guvernare, se iau uneori decizii greșite, decizii negândite, care se întorc împotriva noastră într-un timp mai lung sau mai scurt. (…) Fără să cunosc toate detaliile, în mod cert am comandat prea multe doze față de câte aveam nevoie. Înțeleg că au fost peste 100 de milioane de doze, ceea ce este mult mai mult decât populația țării noastre. Nu le-am vândut atunci când încă mai putem vinde din ele sau rezolva anumite probleme. Nu am renegociat cu această companie imediat când lucrurile erau calde, cum au reușit să facă alte țări. Și din păcate nu am evoluat nici în acești ani și am ajuns în această situație. Deci e un cumul de responsabilități”, a afirmat șeful Guvernului.

Analiză litigiu Pfizer: Strategia de negociere și impactul bugetar