Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, 5 aprilie 2026, că ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID este în desfășurare și nu a fost abandonată.

Prezent la Antena 3, demnitarul a subliniat că instituția a solicitat chiar și în urmă cu o săptămână noi documente relevante. Potrivit acestuia, procurorii au cerut în mod constant, pe parcursul investigației, clarificări și înscrisuri legate de contractele încheiate de statul român pentru cumpărarea vaccinurilor.

Alexandru Rogobete a fost întrebat dacă va acționa împotriva celor responsabili pentru contractele considerate excesive, în condițiile în care România trebuie acum să plătească pentru doze care nu au mai putut fi utilizate din cauza volumului foarte mare comandat.

Ministrul Sănătății a explicat că rolul său, în prezent, nu este de a stabili vinovății, ci de a găsi soluții pentru a valorifica resursele financiare implicate. El a arătat că obiectivul actual este ca, în contul acestor sume, să fie introduse în sistem medicamente necesare pacienților, care în prezent lipsesc.

„Este deja un dosar în curs la DNA, inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set de documente care au fost solicitate în această speţă. Rolul meu ca ministru al Sănătăţii, astăzi, acum, pe ultima sută de metri în această poveste este să încercăm ca, în contul acestor bani, să introducem medicamente pentru oameni, pe care nu le avem. Ăsta e rolul meu ca ministru al Sănătăţii”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai precizat că solicitările DNA nu sunt o noutate, acestea fiind transmise și în anii anteriori, în mod periodic. În opinia sa, acest lucru demonstrează că dosarul este activ și că se lucrează la el, chiar dacă într-un context dificil.

Alexandru Rogobete a subliniat că responsabilitatea administrativă și juridică în acest caz aparține în totalitate procurorilor anticorupție, nu Ministerului Sănătății.

„Să ştiţi că au cerut şi anul trecut şi periodic au fost cerute noi documente şi noi înscrisuri, ceea ce mă face să înţeleg că dosarul nu este închis într-un sertar, ci se lucrează la el într-un context, mă rog, mai dificil. (…) Răspunderea administrativă şi juridică este sută la sută treaba DNA-ului, nu a ministrului Sănătăţii”, a adăugat Rogobete.

În ceea ce privește componenta politică, ministrul a sugerat că aceasta se judecă prin votul cetățenilor, atunci când politicienii se prezintă în fața electoratului.

El a criticat, totodată, ceea ce a numit „ipocrizia” celor implicați în deciziile de la momentul respectiv, afirmând că, în final, consecințele financiare au fost suportate de actuala conducere și de populație.

Rogobete a reiterat că achiziția a aproximativ 39 de milioane de doze nu a avut un fundament medical sau de sănătate publică la acel moment, considerând evident acest lucru.

„Am spus public: cantitatea de 39 de milioane de doze nu are niciun fundament medical sau din punctul de vedere al sănătăţii publice de la acel moment, este evident asta. (Deciziile de atunci au ținut de) incompetenţă sau slugărnicie faţă de cei care sau făcut contractul mare”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

