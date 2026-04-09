Ministrul Sănătății a anunțat includerea Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești în rețeaua națională destinată tratării pacienților cu leziuni traumatice severe.

Extinderea face parte din programul național de finanțare prin acțiuni prioritare, dedicat secțiilor care gestionează cazuri de politraumă, considerate unele dintre cele mai critice în sistemul medical.

Prin această decizie, numărul total al unităților incluse în rețea ajunge la 24.

Ministrul Alexandru Rogobete subliniază că obiectivul principal este crearea unui sistem medical integrat, capabil să răspundă rapid în situații de urgență majoră.

„Continuăm să construim un sistem de sǎnǎtate care răspunde mai rapid, mai coordonat şi mai eficient acolo unde fiecare minut face diferenţa. Am aprobat extinderea reţelei naţionale pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), parte a programului naţional de finanţare prin acţiuni prioritare dedicate secţiilor care tratează pacienţi cu politraumatisme, cu încă două spitale: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti”, afirmă ministrul Sănătăţii.

Potrivit ministrului, extinderea rețelei este esențială pentru creșterea șanselor de supraviețuire în cazul pacienților critici.

Acesta atrage atenția că diferența dintre un sistem fragmentat și unul bine organizat poate face diferența între viață și moarte.

„Iar diferenţa dintre un sistem fragmentat şi unul organizat în reţea înseamnă şanse reale pentru pacient”, a explicat Alexandru Rogobete.

Prin includerea noilor unități, autoritățile urmăresc:

-creșterea accesului rapid la servicii specializate

-îmbunătățirea coordonării între spitale

-ridicarea standardelor de tratament

Ministrul spune că organizarea eficientă și resursele adecvate pot face diferența în intervențiile medicale de urgență.

„Am discutat recent cu medici din astfel de unităţi şi mi-au spus un lucru simplu: atunci când există organizare şi resurse, echipele pot face mai mult, mai repede şi mai sigur pentru pacient. Asta construim acum: un sistem care nu reacţionează haotic, ci funcţionează integrat. Nu este un proces care se finalizează peste noapte. Dar fiecare unitate nouă înseamnă o verigă în plus într-un lanţ care salvează vieţi”, mai spune Alexandru Rogobete.

Extinderea rețelei naționale pentru pacienții cu traumatisme grave reprezintă un pas important în reorganizarea sistemului medical de urgență din România. Autoritățile mizează pe o abordare integrată, în care coordonarea și viteza de intervenție devin esențiale pentru salvarea vieților.