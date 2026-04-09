Medicii din spitalele publice nu vor mai putea părăsi unitatea în timpul programului. Ministerul Sănătății propune o schimbare majoră în modul de organizare a muncii din spitalele publice din România, prin introducerea unei reguli explicite care interzice medicilor să părăsească unitatea sanitară pe durata programului de lucru. Măsura este inclusă într-un proiect de ordin aflat în transparență decizională și vizează actualizarea regulamentului privind timpul de muncă și organizarea gărzilor.

Inițiativa este susținută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a promovat în ultimele luni o serie de măsuri pentru creșterea disciplinei profesionale în spitalele de stat și pentru reducerea situațiilor în care activitatea din sistemul public se suprapune cu cea din sectorul privat.

Potrivit proiectului de act normativ, articolul 43 din regulament va fi modificat astfel încât să stabilească fără echivoc faptul că medicii angajați în spitalele publice nu pot părăsi unitatea sanitară în timpul programului de lucru.

Noua prevedere extinde semnificativ cadrul legal actual, care interzicea doar plecarea medicilor aflați în serviciul de gardă. În forma actualizată, restricția se aplică atât activității curente din timpul programului, cât și serviciului de gardă.

Scopul principal al modificării este creșterea timpului efectiv de lucru în spitalele publice și reducerea practicilor considerate incompatibile cu responsabilitățile contractuale.

Proiectul prevede totuși excepții limitate, aplicabile în situații speciale. Medicii din Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) vor putea părăsi spitalul în cadrul activităților pre-spitalicești, al intervențiilor SMURD sau în cazul accidentelor colective cu victime multiple.

De asemenea, sunt permise deplasări în alte situații medicale critice, dar numai cu aprobarea conducerii unității sanitare. Aceste excepții sunt menite să mențină capacitatea de intervenție în cazuri de urgență majoră.

În prezent, legislația în vigoare limitează interdicția doar la medicii aflați în gardă. Noua formă propusă extinde această obligație la întreg programul de lucru din spitalele publice.

Această schimbare legislativă reprezintă o modificare importantă în organizarea muncii medicale, cu impact direct asupra modului în care medicii își desfășoară activitatea în sistemul public.

Inițiativa legislativă vine pe fondul unor controale extinse realizate în spitalele de stat, după apariția unor suspiciuni privind plecarea unor medici în timpul programului pentru a lucra în clinici private.

Autoritățile sanitare susțin că aceste verificări au dus la o diminuare a fenomenului, însă admit că problema nu poate fi eliminată rapid și necesită măsuri legislative și administrative suplimentare.

În declarații publice anterioare, ministrul Sănătății a subliniat că nu susține obligarea medicilor de a alege între sistemul public și cel privat, ci respectarea strictă a programului de lucru din spitalele de stat.

În februarie 2026, ministrul Sănătății a afirmat că, în cazurile în care medicii sunt identificați lucrând în sectorul privat în timpul programului din spitalul public, pot fi aplicate sancțiuni severe, inclusiv desfacerea contractului de muncă.

Argumentul principal invocat este protejarea sistemului public de sănătate și eliminarea pierderilor financiare și organizaționale generate de suprapunerea activităților.

Ulterior, autoritățile au anunțat declanșarea unui control național extins în unitățile sanitare publice, în urma unor cazuri punctuale în care medici ar fi fost surprinși lucrând simultan în privat în timpul programului de stat.

Aceste acțiuni ar putea fi urmate de noi ajustări legislative, menite să clarifice responsabilitățile profesionale și să consolideze disciplina în sistemul sanitar