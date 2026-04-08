Potrivit informațiilor publicate de ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook, documentul aflat în dezbatere vizează trei direcții principale: regândirea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi, flexibilizarea activității chirurgicale în blocurile operatorii și actualizarea mecanismului de organizare a gărzilor din unitățile sanitare.

Una dintre modificările importante privește funcționarea blocurilor operatorii, care ar putea fi extinsă între orele 08:00 și 20:00 prin organizarea activității în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda de urgență, ci completează activitatea programată. În acest context, medicii din tura a doua ar putea începe activitatea începând cu ora 14:00, ceea ce ar permite realizarea unui număr mai mare de intervenții și reducerea timpilor de așteptare pentru pacienți. Ideea centrală este că fiecare oră suplimentară de funcționare în blocul operator se poate traduce printr-o intervenție medicală în plus.

Aceeași abordare este propusă și pentru ambulatoriu și pentru spitalizarea de zi, unde activitatea ar putea fi organizată în două ture, în funcție de nivelul de solicitare și de resursele disponibile. Decizia privind modul concret de organizare va aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu necesarul real de servicii medicale.

„Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient. Aceeași logică se aplică și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcție de adresabilitate și de echipele disponibile. Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii”, a scris Rogobete pe Facebook.

O altă componentă a modificărilor propuse se referă la clarificarea și diversificarea tipurilor de gărzi din spitale. Sunt definite mai clar garda de urgență, garda de monitorizare și garda la domiciliu, iar ca element de noutate este introdusă garda intervențională, destinată specialităților care implică intervenții complexe, precum cardiologia intervențională, neurologia intervențională sau radiologia intervențională.

„Totodată, clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu și, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi – garda intervențională, pentru specialitățile cu acest specific (cardiologie intervențională, neurologie intervențională, radiologie intervențională etc.)”, a mai scris ministrul.

În plus, noile reglementări țin cont de solicitările venite din partea cadrelor medicale și a organizațiilor profesionale. Odată cu aprobarea ordinului, spitalele vor putea organiza gărzile în funcție de specificul fiecărei unități și secții, de resursa umană disponibilă și de nivelul de adresabilitate, în variante de 12, 18 sau 24 de ore.

Ministrul a explicat că aceste modificări au fost concepute pentru a adapta organizarea activității medicale și a timpului de lucru din spitale la realitățile anului 2026, ținând cont de evoluția tehnologică, de progresul din industria farmaceutică, de resursele umane disponibile și de nevoile pacienților.

Potrivit ministrului, procesul de elaborare a implicat colaborarea cu profesioniști din domeniul sănătății, manageri de spitale, societăți profesionale și organizații sindicale reprezentative, cu scopul de a construi un cadru echilibrat pentru reorganizarea sistemului medical și pentru îmbunătățirea accesului la servicii.

„Suplimentar față de această nouă organizare și flexibilizare a modului în care se desfășoară gărzile în spitale, am ținut cont de solicitările colegilor și ale corpului medical. Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate. Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activității medicale și al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ține cont de resursa umană, de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice și de nevoile oamenilor”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.