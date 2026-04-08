Toți cei care l-au admirat pe legendarul antrenor Mircea Lucescu, supranumit „Il Luce”, sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Națională, anunță FRF. Înmormântarea va avea loc vineri, sub măsuri stricte de securitate și protocol, iar accesul publicului va fi organizat printr-un circuit controlat, pentru a asigura fluxul fluid de vizitatori.

Programul de vizitare:

Miercuri, 8 aprilie: 17:00 – 21:00

17:00 – 21:00 Joi, 9 aprilie: 10:00 – 20:00

Mircea Lucescu, fost antrenor al naționalei României, a decedat marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat din 29 martie.

A fost anunțat calendarul oficial al ceremoniilor funerare dedicate regretatului Mircea Lucescu, care se vor desfășura pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate și protocol.

Miercuri: Omagiu la Arena Națională (17:00 – 21:00)

Ceremonia va începe miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională:

Ora 17:00 – Accesul publicului va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor.

Ora 18:00 – Prima slujbă de priveghi va avea loc în incinta stadionului.

Joi: Pelerinaj Public la Arena Națională (10:00 – 20:00)

Programul de vizitare continuă joi, între orele 10:00 și 20:00. Toți cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Națională.

Vineri: Slujba de înmormântare și înhumarea

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreție și solemnitate, desfășurându-se în două locații:

Biserica Sfântul Elefterie – Cortegiul funerar se va deplasa către biserică, unde slujba de înmormântare începe la ora 10:00. Participarea este limitată la familie și invitați apropiați.

Cimitirul Bellu – Etapa finală începe la ora 12:20. Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:10, precedată de onoruri militare, recunoscând meritele deosebite ale antrenorului. Accesul publicului este restricționat conform dorinței familiei.

Logistică și Măsuri de Securitate

Securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent de Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în timpul deplasării cortegiului între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Publicul este rugat să respecte indicațiile forțelor de ordine pentru a permite desfășurarea ceremoniei cu decență și siguranță maximă.

Fostul selecționer al României urmează să fie înmormântat la Cimitirul Bellu, acolo unde își pregătise din timp locul de veci. Vineri, sicriul va fi depus la Biserica Sfântul Elefterie, unde apropiații și admiratorii își vor putea lua rămas-bun.

Dispariția sa a adus un val de tristețe în lumea fotbalului. Antrenorul care a cucerit nu mai puțin de 35 de trofee de-a lungul carierei fusese internat de peste o săptămână, iar inițial starea sa părea stabilă. Situația s-a complicat însă vineri, când a suferit un infarct, moment din care starea de sănătate s-a deteriorat rapid, până când organismul său nu a mai rezistat.

Mircea Lucescu fusese decorat în 2009 cu Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă distincție a statului român, ceea ce înseamnă că, potrivit legislației, ar putea beneficia de funeralii cu onoruri militare, dacă familia va decide acest lucru.

Puțini știu că Mircea Lucescu își pregătise cavoul încă de acum mai bine de zece ani. Fostul selecționer nu a lăsat nimic la voia întâmplării și a făcut toate demersurile necesare pentru a obține un loc de veci într-o zonă centrală a Cimitirului Bellu, chiar la intrare, o poziție considerată extrem de valoroasă.

Cavoul familiei nu impresionează prin opulență, ci prin eleganță și sobrietate. Este amplasat pe aleea principală, într-un loc de maxim prestigiu, într-un cimitir considerat cel mai râvnit al României. Achiziția s-a realizat prin concesionare notarială, scrie Fanatik, pentru că locurile de la Bellu nu se „cumpără” în sensul clasic.

Pe cavou este inscripționat un mesaj cu o puternică încărcătură simbolică, care reflectă efemeritatea vieții și importanța faptelor lăsate în urmă.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”, se arată în mesajul trecut pe cavoul ce-i va fi loc de odihnă marelui antrenor.

Valoarea unui astfel de cavou este considerabilă. Potrivit informațiilor vehiculate în presă, dar și declarațiilor lui Dumitru Dragomir, costul ar putea depăși 50.000 de euro.

„Un loc de veci, în capelă? De la 50-60.000 de euro în sus. Cel mai mic e 50.000 de euro. O capelă mai nașparlie, așa… De exemplu, al lui Cataramă (locul de veci al lui Viorel Cataramă – n.r.), dacă ar vrea să-l vândă, îl dă cu 300.000 de euro”, spunea Dumitru Dragomir în ianuarie 2024 pentru sursa citată.

Cimitirul Bellu, fondat în 1858 pe terenul donat de baronul Barbu Bellu, este inclus în Lista Monumentelor Istorice și face parte din Asociația Cimitirelor Semnificative din Europa. De-a lungul celor peste 160 de ani de existență, a devenit locul de odihnă pentru numeroase personalități marcante ale culturii și istoriei românești.

În apropierea cavoului familiei Lucescu se află Aleea Scriitorilor, unde sunt înmormântați Mihai Eminescu, George Bacovia, Marin Preda, Nichita Stănescu, Liviu Rebreanu și Alexandru Macedonski.

De asemenea, pe Aleea Artiștilor se regăsesc nume precum Maria Tănase, Toma Caragiu, Ion Dolănescu, Florian Pitiș, Gică Petrescu, Radu Beligan și Olga Tudorache.

Vorbim așadar nu doar despre un cimitir, ci despre un veritabil reper cultural al Capitalei, vizitat anual de mii de oameni.