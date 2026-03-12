Pe 12 martie 2008 a murit actorul Ovidiu Iuliu Moldovan. Astăzi, 12 martie 2026, se împlinesc 18 ani de la dispariția sa.

Ultima sa apariție pe scenă a avut loc pe 15 ianuarie 2008, de ziua lui Mihai Eminescu. Atunci, alături de prietenii săi apropiați, actorii Valeria Seciu și Ion Caramitru, a susținut un recital extraordinar de poezie pe scena Teatrului Național, instituția căreia i-a fost devotat întreaga viață.

Două luni mai târziu, pe 12 martie 2008, marele actor s-a stins din viață. A fost înmormântat în Cimitirul Bellu din București.

Marele actor Ovidiu Iuliu Moldovan s-a născut la 1 ianuarie 1942, în satul Vișinelu, comuna Sărmașu, județul Cluj (astăzi în județul Mureș), și a murit, din păcate, la 12 martie 2008, în urma unui stop cardio-respirator. A fost unul dintre cei mai străluciți și iubiți actori ai României. A rămas în memoria publicului prin numeroasele sale roluri din filme, spectacole de teatru, teatru radiofonic și producții de televiziune.

Viața marelui actor a fost marcată de pierderea prematură a tatălui său, care a fost luat prizonier în timpul războiului și ucis de luptători ai lui Miklós Horthy. Ovidiu Moldovan a încercat toată viața să afle mai multe despre soarta tatălui său, însă nu a reușit. Din respect și iubire pentru acesta, și-a adăugat numele „Iuliu”, numele primului soț al mamei sale.

Moartea mamei sale, în 1995, l-a afectat profund. Actorul era foarte atașat de ea, iar după acest moment dureros s-a închis în sine și s-a retras din viața publică. A refuzat să mai joace în filme, preferând să apară doar pe scena teatrului sau în recitaluri de poezie. Era atât de discret în privința suferinței sale încât nici măcar fratele său vitreg, Mircea Moldovan, nu știa că actorul suferea de ciroză; acesta credea că are doar diabet. Ultima lor conversație a avut loc duminică; luni actorul a fost internat, iar miercuri, Ovidiu Iuliu Moldovan a murit.

Relația dintre cei doi frați era foarte apropiată. Se vizitau des și vorbeau adesea despre satul natal, despre casa părintească și despre oamenii din Vișinelu, însă aproape niciodată despre teatru. Actorul avea chiar planul de a reamenaja casa părintească, dar, din păcate, nu a mai apucat să-l împlinească.

Ovidiu Iuliu Moldovan era foarte mândru de originile sale românești, mai ales de cele din Ardeal, și și-a păstrat accentul până în ultima zi a vieții. Fratele său, Mircea Moldovan, își amintea: „De fiecare dată când mergeam la el, în București, era o adevărată sărbătoare. Avea un cerc de prieteni printre care erau Dinică, Dan Pița, Caramitru. Îi suna și le spunea: «O vinit frățioru’ meu din Cluj cu pălincă și slănină. Haideți repede!» Și ei veneau și petreceam împreună.”

Despre pasiunea actorului pentru scenă, Mircea Moldovan povestea: „Lui Ovidiu Iuliu Moldovan îi plăcea enorm să urce pe scenă în spectacolele de teatru și în recitalurile de poezie. Era îndrăgostit de Eminescu. Filmul nu l-a iubit la fel de mult.”

Ovidiu Iuliu Moldovan a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1964, avându-i ca profesori pe Marțian Pop și Octavian Cotescu. A debutat în teatru în 1965, cu rolul Mio din piesa „Pogoară iarna” de Maxwell Anderson, pe scena Teatrului Național din Timișoara. Au urmat numeroase roluri memorabile, precum Ion (Johnny) Brad, Andrei din filmul „Întâlnirea” (1982), regizat de Sergiu Nicolaescu, sau Horea.

De-a lungul carierei, actorul a jucat în peste 40 de filme. Pentru întreaga sa activitate artistică a fost distins, în 2004, cu Premiul UNITER.

La 15 martie 2008, președintele Traian Băsescu i-a acordat post-mortem Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler.

După moartea sa, trupul actorului a fost depus în foaierul Sălii Mari a Teatrului Național din București, de unde a fost condus pe ultimul drum de numeroși admiratori și colegi de breaslă. A fost înmormântat pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu.

Ovidiu Iuliu Moldovan rămâne un reper al teatrului și cinematografiei românești, un adevărat far călăuzitor al artei actoricești, a cărui valoare și moștenire culturală vor dăinui peste generații.