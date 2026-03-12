Prețuri la pompă, 12 martie 2026. O nouă scumpire semnificativă a carburanților a fost aplicată de Petrom joi, 12 martie 2026. Este a șasea majorare de preț operată de companie de la începutul acestei luni. De această dată, atât benzina standard, cât și motorina standard s-au scumpit cu câte 9 bani pe litru.

În stațiile Petrom din Capitală, prețul unui litru de benzină standard se situează joi, 12 martie 2026, între 8,37 și 8,42 lei. În același timp, litrul de motorină standard este vândut cu prețuri cuprinse între 8,83 și 8,87 lei. La stația Petrom Vitan, prețurile afișate joi sunt de 8,40 lei pentru un litru de benzină standard și 8,86 lei pentru un litru de motorină standard.

Potrivit Peco Online, cele mai mici prețuri la benzină și motorină din România au fost înregistrate la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Potrivit datelor disponibile, benzina se vinde aici cu 8,18 lei pe litru, iar motorina cu 8,63 lei pe litru, acestea fiind cele mai reduse tarife raportate la nivel național în această zi. Stația se află pe DN39, în localitatea Eforie Nord.

În marile orașe ale țării, prețurile la carburanți sunt ușor mai ridicate. În București, benzina a fost raportată la 8,28 lei pe litru, iar motorina la 8,76 lei pe litru, în timp ce GPL-ul a ajuns la 3,87 lei pe litru. Niveluri similare au fost înregistrate și la Timișoara, unde benzina costă tot 8,28 lei pe litru, motorina 8,76 lei, iar GPL-ul 3,87 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 8,29 lei pe litru, iar motorina cu 8,75 lei pe litru, în timp ce GPL-ul este ușor mai scump, ajungând la 3,94 lei pe litru. În Iași, benzina costă 8,28 lei pe litru, motorina 8,76 lei, iar GPL-ul 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina a fost raportată la 8,31 lei pe litru, motorina la 8,75 lei pe litru, iar GPL-ul la 3,98 lei pe litru. Diferențele dintre marile orașe rămân reduse, însă șoferii pot găsi prețuri ceva mai mici în stații din localități mai mici sau din zonele de tranzit.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 6,9%. În consecință, costul unui plin de 50 de litri este în prezent cu aproximativ 27 de lei mai mare decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, majorarea a fost și mai accentuată. Prețul mediu al unui litru de motorină a crescut cu 8,7%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă acum cu aproximativ 35 de lei mai mult decât în urmă cu o lună.

În ceea ce privește poziția României în Uniunea Europeană, țara noastră se află în această perioadă pe locul 18 în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. Înaintea României se situează Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Situația este similară și în cazul motorinei. România ocupă tot locul 18 în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cele mai mici prețuri la acest tip de combustibil. În acest clasament, țara noastră este depășită de Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Dacă sunt luate în calcul prețurile fără taxe, România se poziționează mai bine în clasamentele europene. Astfel, la benzina fără taxe, țara noastră ocupă locul 14 în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. În cazul motorinei fără taxe, România se află pe locul 15 în clasamentul celor mai mici prețuri din UE, după Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia.