România va trece la ora de vară în curând. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore. Această schimbare marchează începutul perioadei în care lumina naturală se prelungește în a doua parte a zilei, iar serile devin treptat mai lungi.

Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară. În România, modificarea are loc în ultimul weekend din luna martie, conform calendarului aplicat în majoritatea țărilor europene. Astfel, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ora 03:00 devenind 04:00. Prin această ajustare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

Psihologul Bianca Poptean explica, încă de acum doi ani, că trecerea la ora de vară poate afecta mai mult anumite persoane, cum ar fi cei care au deja depresie sau probleme cardiace. Ea a spus că această perioadă poate fi mai ușor de gestionat dacă ne odihnim suficient, ne culcăm puțin mai devreme, facem mișcare — chiar și o plimbare simplă — și avem o alimentație sănătoasă.

Poptean a menționat că persoanele cu diferite forme de depresie pot resimți schimbarea mai greu, deoarece centrul emoțiilor lor este deja afectat, iar adolescenții pot deveni mai iritabili sau nervoși din cauza lipsei de somn. Ea a arătat că persoanele cu probleme cardiace trebuie să fie atente, menționând un studiu al Academiei Americane de Neurologie din 2014, care arată că în primele 2-3 zile după trecerea la ora de vară riscul de accident vascular cerebral ischemic poate crește cu aproximativ 8%.

Ea a spus că, în aceste prime zile, este important să avem mai multă grijă de noi: să ne culcăm mai devreme, să stăm mai mult timp odihniți și să fim atenți la corpul și starea noastră. Totodată, ea recomandă mai multă mișcare și o alimentație sănătoasă pentru a ne adapta mai ușor la schimbarea orei. În final, Poptean a explicat că organismul se adaptează treptat, dar are nevoie și de un impuls din partea noastră pentru a face această tranziție mai ușoară.

„Cei care au diferite forme de depresie pot resimţi această perioadă mai dificil pentru că în cazul lor tocmai această amigdală, acest centru al emoţiilor fiind deja impactat cumva, ei vor fi printre primii care vor simţi mai puternic schimbarea orei. Mai sunt şi adolescenţii, cei care pot simţi tot genul ăsta de iritabilitate, de nervozitate, nemulţumire, privarea asta de somn şi la ei, creierul fiind în dezvoltare şi într-o anumită evoluţie, şi la ei se resimte mult mai uşor schimbarea orei. Există şi persoanele care au probleme cardiace. Este un studiu făcut în 2014, al Academiei Americane de Neurologie, unde spun că în primele zile după schimbarea orei poate creşte rata de AVC ischemic, undeva cu 8 la sută, în primele 2-3 zile după trecerea la ora de vară. Deci, cumva tot organismul este afectat, e important cumva să ştim lucrul ăsta şi să avem mai multă grijă de noi. Poate să ne culcăm mai devreme, să stăm mai mult timp întinşi în pat, să avem mai multă grijă de noi în primele două săptămâni după schimbarea orei. Sunt indicaţii să mergem poate mai mult pe jos, să mâncăm mai sănătos, să avem mai multă atenţie pentru starea noastră, corpul nostru, ca să putem să ne adaptăm. Corpul se adaptează până la urmă, dar e nevoie şi de un impuls şi de mai multă grijă din partea noastră”, a precizat Poptean.

Sistemul schimbării orei a fost introdus pentru a folosi mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie electrică, mai ales în perioadele cu zile mai lungi. Ideea a fost propusă încă din secolul al XVIII-lea, când Benjamin Franklin a sugerat utilizarea mai eficientă a luminii naturale pentru a economisi resursele folosite la iluminat.

Prima propunere modernă de introducere a orei de vară a venit abia în 1907, din partea britanicului William Willett. Aplicarea practică a sistemului a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibilul necesar iluminatului. Ulterior, această măsură a fost adoptată rapid de numeroase state din Europa și America de Nord.