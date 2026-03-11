Rolul României în relația strategică cu SUA este readus în discuție de fostul președinte Traian Băsescu, care a comentat evoluțiile recente din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că Washingtonul ar putea avea din nou nevoie de sprijinul României, inclusiv prin utilizarea bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu.

În analiza sa, fostul șef al statului sugerează că situația actuală ar fi fost generată de deciziile luate de Donald Trump în conflictul cu Iranul.

„Trump îşi caută aliaţi”, a scris Băsescu, adăugând că liderul american ar fi ajuns în această situație după ce s-ar fi „băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul”.

Traian Băsescu a amintit că în anul 2025 administrația americană ar fi decis retragerea unei mari părți a militarilor americani din baza de la Kogălniceanu, o mișcare pe care o consideră avantajoasă pentru Rusia.

„Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu”, a scris Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că există deja un cadru juridic care permite accesul armatei americane la baze militare din România.

„Avem un «ACORD DE ACCES» semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu”, a precizat Băsescu.

În opinia sa, sprijinul oferit Washingtonului nu trebuie privit exclusiv prin prisma nevoilor unui lider politic, ci a relației strategice dintre cele două state.

„Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”, a adăugat fostul președinte.

În paralel cu declarațiile politice, experții militari atrag atenția asupra implicațiilor juridice și de securitate pe care le-ar putea avea o eventuală implicare directă a României în operațiuni militare ale SUA. Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat, într-o intervenție la Digi24, ce ar însemna dislocarea unor capabilități militare americane pe teritoriul României.

Analistul militar a precizat că solicitarea aliatului american trebuie analizată în cadrul instituțional stabilit de legislația românească și de acordurile existente între cele două state.

„Am să le separ. Mai întâi, avem trecut pe agenda CSAT-ului această cerere a aliatului în baza acordurilor din 2005, consolidat în 2015, privind dislocarea unor capabilități militare. Și aici lucrurile sunt clare – convocarea CSAT, iar o decizie în situația în care este un element major, și Parlamentul”, a declarat Sandu Valentin Mateiu.

Expertul a explicat că situația devine mult mai sensibilă dacă avioanele sau alte capabilități militare americane ar executa misiuni de luptă plecând direct de pe teritoriul României.

„Un alt lucru este că această dislocare vine în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Și aici putem vorbi, teoretic, doar teoretic, despre ce ar însemna dislocarea unor avioane de luptă sau de realimentare în zbor aici și implicarea lor în acțiunile de luptă din Orient Mijlociu”, a declarat Sandu Valentin Mateiu.

Acesta a explicat că, din punct de vedere militar, România ar deveni parte implicată în conflict dacă atacurile ar porni de pe teritoriul său.

„Iar în momentul în care acestea acționează direct de pe teritoriul nostru, suntem cobeligeranți și apar probleme de drept internațional. Decizia politică, firește, va fi cu greutatea adecvată”, a declarat Sandu Valentin Mateiu.

Pe lângă aspectele juridice, specialiștii atrag atenția și asupra riscurilor de securitate pe care le-ar putea genera o implicare directă a României în operațiuni militare conduse de SUA. Comandorul în rezervă a explicat că reacția Iranului ar putea include atacuri asupra statelor pe care le consideră implicate.

„Poate fi o simplă dislocare de avioane de susținere, sau poate fi o dislocare de avioane care execută misiuni de luptă plecând de pe teritoriul nostru. Și atunci lucrurile, vă spuneam, apar elemente de drept internațional. Firește că va exista o reacție și, firește, va trebui să fim pregătiți și de răspunsul pe care îl va aduce acea reacție”, a declarat Sandu Valentin Mateiu.

Analistul militar a explicat că Iranul ar putea încerca să lovească statele pe care le consideră implicate în atacurile asupra teritoriului său.

„Iranul poate replica împotriva statelor pe care le consideră că sunt implicate, prin faptul că atacul american pleacă de pe teritoriul lor sau avioane americane tranzitează spațiul aerian, lovind cu rachete balistice cum au încercat la Akrotiri, în Cipru, chiar și preventiv, sau cum au fost cele două rachete balistice spre Turcia”.

În același timp, comandorul în rezervă a subliniat că România trebuie să privească și din perspectiva relației strategice cu Washingtonul.

„Avem un partener de strategic, mereu am scos în evidență prietenia noastră cu Statele Unite, importanța bazei de la Kogălniceanu, și da, prietenul la nevoie se cunoaște”, a declarat Sandu Valentin Mateiu.

În final, expertul a avertizat că România ar putea deveni o posibilă țintă dacă ar fi percepută ca parte implicată în conflict.