Iranul a anunțat că se află în spatele unui atac de amploare asupra unui câmp petrolier din Arabia Saudită. În același timp, International Energy Agency analizează posibilitatea de a elibera o cantitate foarte mare de petrol din rezervele strategice ale mai multor țări, pentru a calma creșterea puternică a prețurilor petrolului.

Marți, un atac cu drone iraniene a dus la închiderea rafinăriei Ruwais din Emiratele Arabe, una dintre cele mai mari rafinării din lume. În același timp, prețurile combustibililor cresc foarte rapid.

Arabia Saudită a anunțat că a reușit să doboare mai multe drone care vizau câmpul petrolier Shaybah, aflat aproape de granița cu Emiratele Arabe Unite. Au fost interceptate rachete îndreptate spre baza aeriană Prințul Sultan Air Base, unde sunt staționați militari americani în apropiere de Riyadh.

Administrația Trump i-a cerut Israel să evite noi atacuri asupra infrastructurii petroliere din Iran. Washingtonul a avertizat că astfel de lovituri ar putea provoca reacții puternice din partea Iranului și ar putea destabiliza piața energiei din regiunea Golfului.

Cererea a fost făcută luni și reprezintă prima încercare a administrației americane de a tempera acțiunile Israelului de când a început operațiunea militară comună împotriva Iranului, în urmă cu aproximativ zece zile.

În urma unor lovituri israeliene recente asupra depozitelor de combustibil și altor instalații energetice din apropierea capitalei Tehran, orașul a fost acoperit de fum toxic și chiar de ploi acide. Acest lucru a dus la avertismente urgente legate de sănătatea populației.

Mesajul american a fost transmis la nivel politic înalt și direct șefului Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir. Un oficial israelian a spus că Statele Unite au cerut, de asemenea, să fie anunțate din timp dacă Israelul intenționează să lovească din nou instalații petroliere din Iran.

Potrivit unor surse apropiate situației, Administrația Trump are trei motive pentru această solicitare. În primul rând, astfel de atacuri afectează populația iraniană, iar mulți dintre iranieni sunt deja împotriva regimului de la Teheran. În al doilea rând, Trump ar vrea ca după război să colaboreze cu sectorul petrolier iranian, într-un mod asemănător cu strategia folosită față de Venezuela. În al treilea rând, există temerea că Iranul ar putea răspunde prin atacuri masive asupra infrastructurii energetice din țările din Golful Persic, ceea ce ar putea duce la o escaladare periculoasă a conflictului.

Washingtonul a avertizat Iranul că ar putea exista consecințe militare foarte grave. Autoritățile americane spun că Iranul ar putea încerca să pună mine în Strâmtoarea Hormuz, o zonă maritimă extrem de importantă pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Iranul ar avea parte de un răspuns militar „fără precedent” dacă va mina această strâmtoare, care este practic controlată de Iran. La scurt timp după această declarație, armata americană a anunțat că a distrus 16 nave iraniene care ar fi fost folosite pentru plasarea de mine în apropierea strâmtorii.

În mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate produse în lume trec prin Strait of Hormuz. De aceea, orice blocaj în această zonă poate afecta serios piața globală a energiei. Washingtonul vrea să redeschidă cât mai repede strâmtoarea pentru navele comerciale. Scopul este stabilizarea prețurilor petrolului și liniștirea opiniei publice, deoarece oamenii sunt foarte sensibili la creșterea prețurilor la combustibil.

La rândul său, armata ideologică a Iran a informat că controlul asupra Strâmtoarea Hormuz i-a permis Iranului să influențeze relațiile economice internaționale.

După câteva zile în care prețul petrolului a crescut puternic — ajungând luni aproape de 120 de dolari pe baril — marți prețurile au început să scadă. Miercuri ele au rămas foarte instabile și s-au situat în jur de 88 de dolari pe baril pentru petrolul Brent crude. Investitorii așteaptă acum o decizie din partea International Energy Agency. Agenția ar putea propune cea mai mare eliberare de rezerve de petrol din istoria sa pentru a reduce prețurile.