Tensiunile dintre Washington și Teheran au ajuns la un nivel foarte ridicat după ce un oficial important din Iran l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump. Aceasta s-a întâmplat într-un moment în care Iranul se simte într-un conflict deschis nu doar cu Israelul, ci și cu Statele Unite.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, l-a avertizat pe Trump spunând că națiunea iraniană nu se teme de amenințările lui și că nici cei mai puternici lideri din trecut nu au reușit să distrugă Iranul. El i-ar fi spus lui Trump să fie atent, ca nu cumva să fie eliminat.

Această declarație a venit după ce Trump a scris pe „Truth Social” că va lovi puternic Iranul dacă țara va încerca să blocheze Strâmtoarea Ormuz, un loc esențial pentru transportul de petrol din Golful Persic. Trump a avertizat că orice blocare a fluxului de petrol va fi pedepsită de Statele Unite de douăzeci de ori mai puternic decât în trecut și că va lovi ținte ușor de distrus, ceea ce ar face aproape imposibilă reconstruirea Iranului ca națiune. Totuși, el a menționat că speră să nu ajungă la această situație.

Larijani, care a fost membru al Gărzii Revoluționare, este unul dintre cei mai influenți politicieni iranieni și face parte din regimul care a numit un nou lider suprem după moartea ayatollahului Ali Khamenei într-un atac aerian.

„Națiunea Iranului, care îl venerează pe Ashura, nu se teme de amenințările tale pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat!”, a zis Larijiani. „Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum. În plus, vom elimina ținte ușor de distrus, ceea ce va face practic imposibil ca Iranul să mai poată fi reconstruit vreodată ca națiune — Moartea, focul și furia se vor abate asupra lor — dar sper și mă rog să nu se ajungă acolo!”, a scris Trump.

Qatar a avertizat că evoluția războiului din Iran este foarte periculoasă pentru întreaga regiune și ar putea provoca evenimente greu de controlat în lume. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed Al-Ansari, a spus că, deși conflictul ar putea fi ținut încă sub control, dacă nu vor începe negocieri de pace, situația va avea efecte și mai grave pentru oamenii din regiune. El a adăugat că Iranul trebuie să oprească atacurile înainte de orice discuții diplomatice și a acuzat Iranul că lovește infrastructuri civile din Golf și nu numai, ceea ce nu doar amenință regiunea, ci poate provoca repercusiuni în întreaga lume, afectând instalațiile energetice.

Al-Ansari a mai spus că vizarea infrastructurilor vitale de către Iran reprezintă un pericol mare pentru populația din regiune și din afara acesteia și că aceste atacuri ar putea duce la o catastrofă umanitară. El a precizat că orice atac asupra Qatarului va fi gestionat corespunzător. Qatarul spera că scuzele președintelui iranian Masoud Pezeshkian pentru vecini vor opri atacurile, dar acestea au continuat. Purtătorul de cuvânt a refuzat să comenteze numirea noului lider suprem al Iranului și a spus că țara se concentrează pe apărarea împotriva rachetelor iraniene și nu pe subtilități politice.

Al-Ansari a menționat că Qatarul apreciază sprijinul Europei pentru țările din Golf și că acest sprijin și-a dovedit valoarea de mai multe ori în timpul conflictului. El a spus că acest moment arată cine sunt prietenii adevărați și cât de importante sunt parteneriatele, referindu-se la coordonarea și apelurile constante dintre liderii UE și cei din țările arabe afectate.