Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au discutat luni, într-o convorbire telefonică, despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și despre conflictul din Ucraina. Informația a fost confirmată de Kremlin.

Consilierul diplomatic al liderului rus, Iuri Ușakov, a declarat că discuțiile s-au concentrat pe situația legată de conflictul cu Iranul și pe negocierile bilaterale în curs privind Ucraina, la care participă reprezentanți ai Statelor Unite.

„Discuțiile s-au concentrat pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile bilaterale în curs, cu participarea reprezentanților Statelor Unite, pentru soluționarea crizei din Ucraina”, a declarat Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă ruse.

Potrivit acestuia, apelul a durat aproximativ o oră și a avut loc la inițiativa Washingtonului. Scopul convorbirii a fost abordarea unor chestiuni considerate extrem de importante în contextul evoluțiilor internaționale.

Ușakov a explicat că discuția a fost serioasă, deschisă și constructivă, însă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul exact al convorbirii.

„Conversația a fost serioasă, deschisă și constructivă”, a adăugat consilierul rus.

Aceasta a fost prima conversație telefonică dintre cei doi lideri după discuția avută în luna decembrie 2025.

În timpul convorbirii, Vladimir Putin a abordat situația din Iran și a subliniat necesitatea unei soluționări rapide pe cale politică și diplomatică. Iranul este considerat un aliat apropiat al Rusiei.

Pe tema războiului din Ucraina, liderul rus i-a prezentat lui Donald Trump o descriere a situației de pe linia frontului. Potrivit consilierului diplomatic al Kremlinului, Putin a afirmat că trupele ruse înregistrează progrese semnificative.

Președintele rus a salutat și eforturile de mediere inițiate de Donald Trump pentru găsirea unei soluții diplomatice la conflictul din Ucraina. Până în prezent, sesiunile de negocieri nu au dus însă la încetarea ostilităților.

Amintim că, președintele Statelor Unite a declarat că războiul împotriva Iranului este aproape încheiat. Declarația a fost citată într-o postare publicată pe rețeaua X de jurnalista CBS News Weijia Jiang, care a făcut referire la un interviu cu liderul de la Casa Albă.

„Cred că războiul este cvasi-încheiat, practic. Nu au marină, nu au comunicaţii, nu au forţe aeriene”, a declarat Trump, conform corespondentei CBS News.

Donald Trump a afirmat că, în opinia sa, conflictul este aproape finalizat. El a explicat că Iranul nu mai are flotă navală, comunicații sau forțe aeriene.

Președintele american a mai spus că Statele Unite sunt mult înaintea termenului inițial estimat pentru desfășurarea operațiunilor militare. Inițial, durata războiului fusese estimată la patru sau cinci săptămâni.

În ceea ce privește noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Donald Trump a declarat că nu are niciun mesaj pentru acesta.

Președintele american a afirmat că are în vedere o persoană care ar putea să-l înlocuiască pe liderul iranian, însă nu a oferit alte detalii.