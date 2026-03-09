Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Rusia este dispusă să furnizeze petrol și gaze naturale statelor europene. Declarația a fost făcută luni, într-o reuniune guvernamentală dedicată situației de pe piața hidrocarburilor.

Liderul de la Kremlin a arătat că Moscova este pregătită să coopereze cu statele europene. Potrivit acestuia, este nevoie însă de semnale clare din partea țărilor europene că doresc o colaborare stabilă și pe termen lung.

Vladimir Putin a explicat că Rusia nu a refuzat niciodată cooperarea energetică. El a arătat că, dacă firmele și cumpărătorii europeni decid să își reorienteze politicile și oferă garanții privind o colaborare durabilă, Moscova este pregătită să răspundă.

„Suntem pregătiți să cooperăm cu europenii, dar avem nevoie ca ei să ne dea semnale care să arate că sunt pregătiți și doritori”, a declarat liderul de Kremlin. „Dacă întreprinderile europene, cumpărătorii europeni, decid brusc să se reorienteze și să ne garanteze o colaborare durabilă și stabilă, indiferent de conjunctura politică (…), noi n-am refuzat niciodată”, a declarat el.

Declarațiile vin într-un moment în care piețele energetice sunt afectate de creșterea prețurilor la petrol. Evoluția a fost determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu, după bombardamentele lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.

Rusia a fost timp de mulți ani unul dintre principalii furnizori de petrol și gaze naturale pentru statele membre ale Uniunii Europene. Germania și mai multe țări din Europa de Est depindeau într-o mare măsură de livrările rusești.

Situația s-a schimbat după invazia pe scară largă a Ucrainei lansată de Rusia în februarie 2022. După acel moment, statele europene au început să își reducă dependența de resursele energetice rusești și să caute surse alternative.

Sectorul rus al hidrocarburilor a fost vizat de mai multe sancțiuni impuse de statele occidentale. În același timp, două dintre principalele rute de export ale gazului către Europa au fost afectate.

Gazoductele Nord Stream au fost sabotate în anul 2022, iar oleoductul Drujba, care traversează Ucraina, a fost avariat într-un atac în luna ianuarie. Această infrastructură energetică a devenit și subiectul unor dispute între Kiev, Budapesta și Bratislava.

În urma sancțiunilor și a reducerii livrărilor către Europa, Rusia și-a reorientat o parte importantă a exporturilor de petrol și gaze către alte piețe. Printre principalele destinații se numără India, Turcia și China.

În ceea ce privește relația cu statele europene, Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua să furnizeze energie către Ungaria și Slovacia. Liderul rus a descris aceste două state drept parteneri fiabili.

În același timp, discuțiile privind sancțiunile asupra petrolului rusesc continuă la nivel internațional. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat posibilitatea ridicării sancțiunilor asupra petrolului rusesc pentru a crește oferta pe piață.

Prețurile hidrocarburilor au crescut semnificativ după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Luni, cotația petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Creșterea a fost determinată de temerile privind perturbarea piețelor energetice, în special în regiunea Golfului Persic, o zonă importantă pentru exporturile globale de petrol.