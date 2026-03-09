Ministerul Finanțelor a anunțat că România a reușit să atragă aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale prin prima ieșire externă din acest an.

Fondurile au fost obținute prin emiterea de euroobligațiuni, instrumente financiare prin care statul se împrumută de la investitori instituționali internaționali și se angajează să ramburseze suma împrumutată la scadență, împreună cu dobânda aferentă.

Operațiunea a avut loc pe 25 februarie, cu doar trei zile înainte de izbucnirea conflictului din Iran, ceea ce a permis României să evite creșterea costurilor de finanțare generată ulterior de tensiunile geopolitice.

Prin această emisiune, statul român a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru anul 2026 prin euroobligațiuni.

Interesul investitorilor internaționali pentru titlurile emise de România a fost foarte ridicat. Potrivit Ministerului Finanțelor, cererea totală a depășit 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decât suma pe care statul intenționa să o împrumute.

Acest nivel ridicat al cererii a permis autorităților să obțină condiții mai avantajoase de finanțare, respectiv dobânzi mai mici decât cele estimate inițial și chiar sub nivelul cotațiilor pieței la momentul tranzacției.

În cadrul operațiunii au fost lansate trei tranșe de obligațiuni:

-2,25 miliarde de euro, cu maturitate de 7 ani (2033)

-2 miliarde de dolari, cu maturitate de 10 ani (iulie 2036)

-750 milioane de euro, reprezentând redeschiderea emisiunii scadente în septembrie 2044

După stabilirea finală a marjelor, randamentele au fost de 4,638% pentru tranșa în euro pe 7 ani, 5,750% pentru tranșa în dolari pe 10 ani și 5,966% pentru redeschiderea emisiunii în euro scadente în 2044.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatul operațiunii confirmă încrederea investitorilor internaționali în economia României și în măsurile adoptate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice.

„Prima emisiune de euroobligațiuni a României din 2026 a fost un real succes și arată încă o dată încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sumele atrase de pe piețele internaționale vor fi utilizate pentru acoperirea deficitului bugetar, refinanțarea unor împrumuturi mai vechi ale statului și pentru consolidarea rezervei financiare în valută aflate la dispoziția Trezoreriei.

La această emisiune au participat câteva sute de investitori internaționali, care au transmis peste 500 de ordine de subscriere pentru cele trei tranșe de obligațiuni.

Printre investitori s-au numărat instituții oficiale internaționale și bănci centrale, alături de fonduri de investiții, bănci comerciale, fonduri de pensii și companii de asigurări. Participanții au provenit din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv din Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu, ceea ce confirmă interesul diversificat pentru titlurile de stat românești.

Operațiunea de finanțare a fost intermediată de un consorțiu de instituții financiare internaționale format din BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și Société Générale.

Autoritățile consideră că rezultatul acestei emisiuni confirmă accesul solid al României la piețele internaționale de capital, într-un context global marcat de volatilitate și tensiuni geopolitice.