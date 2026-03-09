Schema de ajutor de stat pentru transportatori ar putea fi extinsă, potrivit unor surse politice. Propunerea a fost prezentată luni în ședința Coaliției de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

În cadrul discuțiilor, ministrul Finanțelor a arătat că instituția pe care o conduce este pregătită să prelungească schema de sprijin destinată transportatorilor. Inițiativa a fost discutată în contextul presiunilor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Propunerea a fost agreată de premierul Ilie Bolojan, potrivit acelorași surse. Decizia privind o eventuală prelungire a programului urmează să fie analizată în continuare de autorități.

Schema de sprijin pentru transportatori a fost aprobată inițial de Guvern în data de 11 decembrie 2025. Măsura a fost introdusă pentru a compensa o parte din costurile cu combustibilul suportate de firmele din domeniul transporturilor.

Sprijinul financiar este acordat firmelor licențiate de transport rutier din România. Programul se adresează atât companiilor care transportă marfă, cât și celor care transportă persoane.

Transportul public local nu este inclus în această schemă de sprijin. Ajutorul se acordă sub formă de grant, adică bani nerambursabili, calculați în funcție de cantitatea de motorină achiziționată de transportatori.

Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, compensația stabilită de autorități a fost de 40 de bani pentru fiecare litru de motorină cumpărat. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, nivelul sprijinului a fost majorat la 65 de bani pentru fiecare litru.

Autoritățile analizează acum posibilitatea continuării schemei în contextul creșterii presiunilor economice generate de evoluțiile din regiunea Orientului Mijlociu.

Tema prelungirii schemei de sprijin a fost discutată luni, 9 martie, într-o nouă ședință a Coaliției de guvernare. Principala temă a întâlnirii a fost însă proiectul bugetului de stat pentru anul 2026.

Înaintea reuniunii, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în cazul în care nu va exista un consens asupra bugetului, ar putea fi convocată o nouă ședință pentru continuarea negocierilor.

Ulterior întâlnirii, partidele din coaliția de guvernare și reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale au stabilit un calendar pentru publicarea proiectului de buget.

Potrivit unui anunț transmis de PNL, Ministerul Finanțelor ar urma să publice cel târziu marți proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul ar urma să fie adoptat în cursul acestei săptămâni de Guvern și transmis ulterior Parlamentului pentru dezbatere și aprobare.