România va avea buget. Coaliția de guvernare a decis luni, 9 martie, ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu marți proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, urmând ca documentul să fie aprobat în ședința de Guvern din această săptămână și transmis ulterior Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Partidele care formează coaliția de guvernare, alături de reprezentanții grupului minorităților naționale, au stabilit în ședința de luni ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu marți proiectul de buget.

Decizia a fost anunțată de PNL într-un comunicat oficial, în care se precizează că documentul va fi adoptat în această săptămână de Guvern și trimis ulterior Parlamentului.

Potrivit informațiilor prezentate de liberali, proiectul de buget pentru 2026 include un nivel record al investițiilor, estimat la 165,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă peste 8% din Produsul Intern Brut. Suma este cu aproximativ 27 de miliarde de lei mai mare decât cea alocată în 2025, când investițiile au fost de 138 de miliarde de lei.

De asemenea, bugetul prevede o creștere a resurselor disponibile pentru unitățile administrativ-teritoriale. Potrivit datelor prezentate de PNL, suma totală disponibilă pentru autoritățile locale ar urma să fie majorată cu aproximativ 9 miliarde de lei, prin veniturile provenite din taxele și impozitele locale, dar și prin transferuri de la bugetul de stat.

În ceea ce privește indicatorii macroeconomici incluși în proiect, veniturile totale sunt estimate la 738 de miliarde de lei, echivalentul a 36,1% din PIB, calculate în termeni cash. Cheltuielile bugetare totale ar urma să ajungă la 865 de miliarde de lei, reprezentând 42,3% din PIB.

În aceste condiții, deficitul bugetar este estimat la 127,7 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 6,2% din PIB.

Reprezentanții PNL au mai transmis că, potrivit deciziei luate în cadrul coaliției, forma finală a bugetului va fi adoptată în ședința de Guvern din această săptămână, urmând ca documentul să fie trimis ulterior Parlamentului pentru dezbatere și vot.

Subiectul bugetului a fost abordat recent și de președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială în Polonia. Șeful statului a explicat că există îngrijorări legate de întârzierea adoptării bugetului, atât în România, cât și în plan mai larg, însă a dat asigurări că documentul va fi aprobat în cursul lunii martie.

Președintele a arătat că a discutat pe această temă cu liderii partidelor din coaliție și a subliniat că, în ciuda divergențelor politice dintre formațiuni, există un consens privind necesitatea adoptării bugetului.

El a precizat că ar fi fost preferabil ca bugetul să fie aprobat încă din noiembrie sau decembrie, însă consultările cu liderii politici au avut loc tocmai pentru a clarifica situația și pentru a răspunde preocupărilor existente.

„Există această îngrijorare, nu numai în România, și e o problemă importantă. România va avea un buget în luna martie a acestui an. În Coaliție sunt niște partide, în care sunt niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții, dar pe chestiunea bugetului, România va avea buget. Vorbim cu fiecare dintre ei. Vă spun că cu siguranță vom avea buget. Ar fi fost bine să avem buget în noiembrie sau decembrie. Însă, pentru că există această îngrijorare, nu numai în România, și pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii partidelor”, spunea Nicușor Dan pe 5 martie.

Potrivit unui draft al proiectului de buget, ministerele care ar urma să primească cele mai mari alocări sunt, în ordine, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Ministerul Apărării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării.

În același timp, mai multe ministere ar urma să primească alocări mai mici decât în anul precedent. În schimb, bugetul alocat Înaltei Curți ar urma să fie de două ori mai mare decât cel din 2025. Documentul se află încă în stadiu de proiect și poate suferi modificări înainte de adoptarea finală.