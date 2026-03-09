Guvernul României a modificat legislația privind jocurile de noroc printr-o Ordonanță de urgență care oferă primarilor și consiliilor locale posibilitatea de a limita sau chiar interzice agențiile de pariuri și sălile cu aparate de jocuri. Schimbarea este considerată una dintre cele mai dure intervenții legislative din sector din ultimii ani și ar putea duce la interdicții totale în sute de localități.

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență care schimbă semnificativ regulile de funcționare ale industriei jocurilor de noroc din România, oferind autorităților locale un rol decisiv în autorizarea sau interzicerea acestor activități. Noile prevederi permit primarilor și consiliilor locale să limiteze sau chiar să blocheze complet deschiderea agențiilor de pariuri și a sălilor cu aparate de jocuri pe teritoriul localităților.

Potrivit noii reglementări, operatorii din domeniu vor avea nevoie, pe lângă licența națională, și de aprobarea administrației locale pentru a deschide sau pentru a menține un punct de jocuri de noroc. Această condiție suplimentară schimbă radical sistemul anterior, în care autorizațiile erau acordate aproape exclusiv la nivel central, fără posibilitatea ca autoritățile locale să intervină în mod direct.

Estimările oficiale arată că peste 200 de localități ar putea introduce interdicții totale sau restricții severe pentru acest tip de activități. Multe administrații locale analizează deja impactul noilor prevederi și iau în calcul scenarii care includ eliminarea treptată a sălilor de jocuri de noroc din orașe.

Industria jocurilor de noroc s-a extins puternic în România în ultimul deceniu. În prezent, există mii de agenții de pariuri și zeci de mii de aparate de jocuri instalate în întreaga țară, în special în marile orașe. Bucureștiul se numără printre zonele cu cea mai mare densitate de astfel de locații.

Unele administrații locale au anunțat deja că intenționează să utilizeze noile instrumente legislative pentru a reduce sau elimina complet acest tip de activitate. Printre acestea se află și municipiul Slatina.

Primarul orașului, Mario De Mezzo, a declarat că intenționează să elimine treptat toate sălile de jocuri de noroc din localitate, pe măsură ce licențele existente vor expira. Edilul a explicat că autoritățile locale au ajuns la concluzia că eliminarea completă a acestor afaceri reprezintă cea mai simplă și eficientă soluție.

„Cea mai simplă soluție a fost eliminarea completă a acestor afaceri din oraș. Ele sunt toxice pentru societate”, a fost replica fără menajamente a edilului.

În același timp, industria jocurilor de noroc rămâne una extrem de profitabilă. Datele arată că în 2025 sectorul a generat aproximativ un miliard de euro din taxe pentru bugetul statului. Cu toate acestea, rapoarte oficiale au semnalat și existența unor venituri neîncasate de milioane de euro.

Susținătorii restricțiilor argumentează că efectele sociale negative ale jocurilor de noroc depășesc beneficiile economice aduse de industrie. Printre problemele invocate se numără dependența, îndatorarea și impactul asupra familiilor afectate.

În paralel cu măsurile adoptate de Guvern, Parlamentul analizează și alte propuneri legislative menite să limiteze expansiunea industriei jocurilor de noroc.

Printre acestea se numără interzicerea accesului în sălile de jocuri pentru persoanele cu vârsta sub 21 de ani, restricții mai stricte privind publicitatea online și stabilirea unor limite pentru sumele care pot fi pierdute la jocuri.

Primarul din Slatina a explicat că decizia sa a fost influențată de situațiile dramatice întâlnite în comunitate.

El a afirmat că a observat efectele devastatoare pe care aceste afaceri le pot avea asupra vieții oamenilor, menționând că există cazuri în care familiile se destramă, iar copiii ajung să sufere din cauza faptului că părinții își pierd salariile la aparatele de jocuri de noroc. În opinia sa, eliminarea acestor săli este justificată chiar dacă ar însemna amânarea altor investiții locale.