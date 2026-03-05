Primarul oraşului-staţiune Râşnov, Horia Motrescu, a anunţat că va solicita clarificări din partea Instituţiei Prefectului Braşov în ceea ce priveşte aplicarea OUG 7/2026, în special în legătură cu prevederile referitoare la interzicerea jocurilor de noroc de către administraţiile locale.

Edilul a precizat că, până la primirea unui punct de vedere oficial, nu va introduce pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre care să reglementeze această chestiune.

Motrescu a declarat pentru Agerpres că actul normativ adoptat de Guvern ar fi fost „slab gândit” și ar conține mai multe probleme de interpretare.

El a menționat că are semnale potrivit cărora există primari care intenționează să modifice hotărârile deja adoptate de consiliile locale, în contextul incertitudinilor generate de formularea ordonanței.

Una dintre principalele dificultăți identificate de primarul din Râșnov vizează faptul că, printr-o eventuală interzicere a jocurilor de noroc pe raza localității, ar putea fi scos în afara legii inclusiv jocul Loto tradițional.

Edilul a explicat că formularea din actul normativ este foarte generală și nu precizează clar dacă o administrație locală poate permite anumite tipuri de jocuri și interzice altele.

„Problema este că formularea este foarte generală. Legea nu spune clar dacă o administraţie poate permite anumite tipuri de jocuri şi interzice altele. În interpretarea actuală, există posibilitatea ca decizia să fie una ‘totul sau nimic’: fie sunt permise toate activităţile de jocuri de noroc, fie sunt interzise toate. Asta ridică o întrebare importantă. În categoria juridică a jocurilor de noroc (art. 10 din OUG 77/2009) intră nu doar sălile de sloturi sau agenţiile de pariuri, ci şi jocuri tradiţionale precum 6/49. Tocmai de aceea am cerut oficial un punct de vedere de la Prefectura Braşov, pentru a clarifica exact ce permite legea. Analizăm atent situaţia şi vom acţiona imediat ce avem toate clarificările necesare”, a transmis Motrescu.

Horia Motrescu s-a numărat printre primii edili din județul Brașov care au anunțat, după intrarea în vigoare a OUG 7/2026, intenția de a propune Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc, argumentând că o astfel de măsură este necesară pentru protejarea comunității și pentru stoparea extinderii fenomenului.