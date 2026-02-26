Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că este de acord cu ideea reducerii cheltuielilor statului, dar are îndoieli serioase în privința propunerii de a introduce o grilă de salarizare separată pentru o parte din administrația publică locală, în cadrul reformei administrative.

El a reamintit faptul că, în calitate de ministru al Muncii, nu a contestat necesitatea reducerii cheltuielilor publice. Totuși, el consideră că există metode corecte de a face acest lucru și altele care ar putea fi greșite sau nepotrivite. Florin Manole a mai zis că a discutat acest subiect inclusiv cu premierul Ilie Bolojan. El a subliniat că legea salarizării unitare nu mai poate fi considerată cu adevărat „unitară” dacă include două grile de salarizare pentru aceeași categorie profesională. Potrivit lui, termenul „unitar” ar trebui să însemne existența unei singure grile de salarizare, nu a două.

„În primul rând, eu aș vrea să spun că nu am contestat, ca ministru al Muncii, ideea esențială, aceea de a reduce cheltuielile statului. Cred însă că există moduri în care se poate face și moduri în care mai bine să nu faci, sau poate să fie chiar o idee greșită să o faci. Unitar înseamnă că vine de la numărul unu, de la o singură grilă de salarizare, în cazul acesta, nu două. Este o repercusiune, o măsură care vine în urmă. Lipsa reformei administrației publice locale, până acum, a dus la situația asta de dezechilibre, de nedreptate, de injustiție. Până la urmă, treaba mea de ministru al Muncii este să păzesc acea parte care se referă, să am grijă de acea parte care se referă la Ministerul Muncii, nu la administrația locală”, a zis Manole.

Florin Manole a explicat, totodată, că dezechilibrele dintre administrațiile locale sunt rezultatul lipsei reformei administrației publice locale până acum, ceea ce a creat situații nedrepte și inechitabile. El a reamintit faptul că, în calitate de ministru al Muncii, responsabilitatea lui este să se ocupe de problemele legate de Ministerul Muncii, nu de administrația locală.

Din perspectiva Ministerului Muncii, principala problemă este legată de angajamentele asumate în fața Comisiei Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform spuselor sale, Ministerul Muncii nu consideră că introducerea unei grile de salarizare separate ar fi compatibilă cu atingerea unui obiectiv important din PNRR, care implică 770 de milioane de euro și trebuie realizat până la începutul iernii, până la sfârșitul primei sesiuni parlamentare. El a subliniat că o grilă de salarizare „unitară” înseamnă o singură grilă, nu două.

„Din perspectiva asta, în principal, critica noastră și durerea noastră este aceea că nu credem că o astfel de grilă separată este compatibilă cu îndeplinirea jalonului din PNRR, care costă 770 de milioane de euro, pe care trebuie să îl îndeplinim până la începutul acestei ierni, până la sfârșitul primei sesiuni parlamentare. Deci o grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”, a afirmat Manole.

Întrebat dacă există riscul ca Bruxelles-ul să respingă această abordare, Manole a recunoscut că se teme că da.