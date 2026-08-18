Anunț oficial despre alimentarea cu energie electrică. Ce urmează în România în următoarele zile

Comandamentul Energetic s-a reunit marți pentru a evalua funcționarea sistemului energetic național, situația din regiune și riscurile care pot apărea în perioada următoare. Ministerul Energiei anunță că, în prezent, aprovizionarea cu electricitate este sub control, iar capacitățile disponibile pot compensa indisponibilitatea reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Pentru această săptămână nu sunt anticipate probleme deosebite, în condițiile în care au fost repornite inclusiv grupuri energetice de la Rovinari și Paroșeni.

Reuniunea a adus la aceeași masă reprezentanți ai Ministerului Energiei, Transelectrica și Dispecerului Energetic Național, alături de principalii producători și distribuitori de electricitate și reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

La discuții au fost invitați și specialiști ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Institutului Național de Meteorologie, în condițiile în care evoluția vremii și situația hidrologică pot influența atât producția, cât și consumul de energie.

Autoritățile au analizat prognozele meteorologice pentru următoarele zece zile, starea capacităților de producție și posibilele vulnerabilități care ar putea afecta funcționarea Sistemului Energetic Național.

Concluzia pentru perioada imediat următoare este că resursele aflate la dispoziția sistemului sunt suficiente pentru acoperirea necesarului.

Una dintre principalele probleme luate în calcul este indisponibilitatea reactorului 2 al CNE Cernavodă. Ministerul Energiei susține însă că celelalte capacități de producție sunt utilizate astfel încât să compenseze energia care nu mai este furnizată de unitatea nucleară.

„În acest moment, situația energetică este sub control. Capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă”, transmite Ministerul Energiei.

În aceste condiții, producția este susținută prin utilizarea mai intensă a altor surse, în paralel cu posibilitatea de a acoperi o parte din necesar prin importuri.

Pentru majorarea producției disponibile au fost readuse în funcțiune două capacități energetice.

Începând de luni, grupul 4 al Termocentralei Rovinari a revenit în sistem. În același timp, a fost repornit și grupul de rezervă de la Paroșeni.

Cele două unități contribuie la creșterea cantității de electricitate care poate fi produsă intern într-o perioadă în care sistemul trebuie să compenseze indisponibilitatea unei capacități nucleare importante.

Ministerul Energiei arată că aceste grupuri se adaugă celorlalte capacități care funcționează în prezent la un nivel ridicat.

Un rol important în echilibrarea sistemului îl are în această perioadă și producția de electricitate pe bază de gaze naturale.

Centralele care utilizează această resursă mențin un nivel ridicat al producției, în timp ce condițiile meteorologice contribuie la o evoluție favorabilă a energiei fotovoltaice.

„Începând de ieri (luni, n.red) au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari, precum și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică.

Totodată, producția de energie electrică pe bază de gaze naturale se menține la un nivel ridicat, iar condițiile meteorologice favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice”, transmite Ministerul Energiei.

Diversificarea surselor disponibile permite sistemului să reducă efectul provocat de indisponibilitatea reactorului de la Cernavodă.

Pe lângă producția realizată în țară, autoritățile iau în calcul și posibilitatea importurilor de electricitate.

Potrivit Ministerului Energiei, capacitățile disponibile pentru import se mențin în parametri normali. Acest lucru oferă o resursă suplimentară pentru echilibrarea sistemului în intervalele în care producția internă nu acoperă integral consumul.

Importurile pot deveni mai importante mai ales în perioadele cu cerere ridicată, atunci când consumul crește rapid, iar producția din anumite surse nu poate fi majorată în același ritm.

Pe baza informațiilor analizate în cadrul Comandamentului Energetic, autoritățile nu estimează apariția unor dificultăți majore de aprovizionare în perioada imediat următoare.

Producția internă disponibilă, repornirea unor grupuri energetice, aportul centralelor pe gaze, producția fotovoltaică și posibilitățile de import formează în prezent mecanismul prin care este acoperit necesarul de electricitate.

Aceste elemente indică faptul că, „cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, transmite Ministerul Energiei.

Situația rămâne însă monitorizată, iar analiza realizată marți a inclus inclusiv prognozele pentru următoarele zece zile și eventualele riscuri care ar putea influența funcționarea sistemului energetic național.