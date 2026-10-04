Alcoolul și viteza au dus la sute de permise reținute de Poliție în doar 24 de ore

Peste 500 de permise de conducere au fost reținute de polițiști în ultimele 24 de ore, potrivit informațiilor transmise duminică de Poliția Română. Din totalul permiselor reținute, 143 au fost retrase pentru depășirea vitezei legale, iar alte 68 pentru conducerea sub influența alcoolului.

Polițiștii au desfășurat, sâmbătă, acțiuni la nivel național pentru prevenirea faptelor antisociale. Potrivit comunicatului transmis de Poliția Română, au fost organizate 481 de acțiuni, iar oamenii legii au intervenit la 2.913 evenimente.

Dintre intervențiile înregistrate, 2.548 au pornit de la sesizări făcute de cetățeni prin numărul de urgență 112. În aceeași perioadă, polițiștii au identificat 14 persoane urmărite la nivel național și internațional, pentru care au fost dispuse măsurile prevăzute de lege, transmite Poliția Română.

În urma activităților desfășurate de polițiști, în cauzele instrumentate au fost dispuse 48 de măsuri preventive. Totodată, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 9.609 sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a ajuns la 4.331.637 de lei, potrivit datelor comunicate de Poliția Română. Sancțiunile au fost dispuse pentru abaterile constatate de polițiști în timpul acțiunilor desfășurate la nivel național.

O parte importantă a activităților polițiștilor a vizat siguranța rutieră și respectarea regulilor de circulație. În urma controalelor efectuate în trafic, au fost constatate 137 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Polițiștii rutieri au reținut, în total, 530 de permise de conducere, cele mai multe dintre acestea fiind legate de încălcări privind viteza și consumul de alcool.

Datele Poliției Române arată că 143 dintre permisele reținute au fost retrase ca urmare a încălcării regimului legal de viteză. Alte 68 de permise au fost reținute în situații în care șoferii au fost depistați conducând sub influența alcoolului.

Polițiștii rutieri au dispus și retragerea a 433 de certificate de înmatriculare. Măsura a fost luată pentru neregulile constatate în urma verificărilor efectuate în trafic.

‘Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 137 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 530 de permise de conducere, dintre care 143 pentru viteză și 68 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 433 de certificate de înmatriculare’, menționează polițiștii.