Ce se întâmplă după prima testare cu etilotestul: puțini șoferi știu că pot cere asta

Procedura privind testarea alcoolului la volan a fost modificată în 2024. Astfel, în situația în care concentrația de alcool indicată de aparatul de testare este de cel mult 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, inclusiv, conducătorul auto poate solicita polițistului rutier efectuarea unei a doua testări.

A doua verificare trebuie realizată la un interval de 15 până la 20 de minute față de primul test. Regula este prevăzută de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Concret, atunci când primul rezultat este sub pragul de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul poate solicita repetarea testării după cel puțin 15 minute, dar nu mai târziu de 20 de minute de la prima verificare.

În cazul în care cea de-a doua testare indică valoarea de 0 mg/l alcool pur, conducătorul auto poate pleca fără să fie sancționat pentru conducerea sub influența alcoolului, potrivit celor relatate de experții de la avocatnet.ro.

Dacă a doua testare confirmă existența unei concentrații de alcool, chiar dacă valoarea rămâne sub 0,10 mg/l, conducătorul auto poate fi sancționat cu amendă. În această situație, pentru stabilirea rezultatului relevant este luată în considerare valoarea celei mai mici concentrații de alcool dintre cele două testări.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte: conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune”, potrivit celor descrise în ordonanță.

Valoarea unui punct de amendă este de 216,25 lei, astfel că amenzile aplicate pentru conducerea sub influența alcoolului sunt cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Sancțiunea contravențională este însoțită de suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Pentru șoferii depistați cu valori mai mari ale concentrației de alcool există și posibilitatea solicitării recoltării de mostre biologice, în condițiile prevăzute de legislația rutieră.

Conducătorii auto testați de polițistul rutier și depistați cu o concentrație cuprinsă între 0,11 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, inclusiv, pot solicita recoltarea de mostre biologice. Procedura are ca scop stabilirea alcoolemiei în sânge și se realizează în unități sau instituții medicale autorizate.

„Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic si depistata ca având o concentratie cuprinsa între 0,11-0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat inclusiv, îi poate solicita acestuia sa i se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale, în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge”, arată actul normativ.

În schimb, există situații în care recoltarea mostrelor biologice devine obligatorie. Șoferii care refuză sau nu pot să se supună testării pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, la solicitarea polițistului rutier, trebuie să se supună procedurii prevăzute de lege.

Aceeași obligație se aplică atunci când testarea efectuată de polițistul rutier indică o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau evidențiază prezența unor substanțe psihoactive în organism. În aceste cazuri, sunt recoltate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei sau a consumului de substanțe psihoactive, după caz.

Legislația rutieră stabilește și un prag distinct pentru răspunderea penală. Conducerea unui autoturism sau tramvai de către o persoană care are o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani.

Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezența unui polițist rutier. Procedura poate fi realizată în mai multe tipuri de locații medicale autorizate, în funcție de situație.

Mostrele biologice pot fi recoltate în interiorul unităților de asistență medicală autorizate, în ambulanțe care au echipaj cu medic sau în autospeciale cu această funcție aparținând Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare. O altă posibilitate este recoltarea în interiorul unităților medico-legale, potrivit procedurilor stabilite de legislația aplicabilă.