Cea mai înaltă turbină eoliană din lume a ajuns la 365 de metri! Germania pregătește încă 2.000 de turbine eoliene până în 2030

Germania a finalizat la Schipkau, în landul Brandenburg, cea mai înaltă turbină eoliană din lume, după aproximativ doi ani de construcție. Structura atinge 365 de metri și folosește vânturile mai puternice de la altitudini mari pentru a produce mai multă energie. Turbina ar urma să fie conectată la rețea în noiembrie 2026.

O regiune din Germania, dominată cândva de mine de cărbune, a realizat o tranziție către energia curată. După aproximativ doi ani de construcție, cea mai înaltă turbină eoliană din lume se înalță acum deasupra localității Schipkau, un mic oraș din landul Brandenburg.

Cu o înălțime de 365 de metri de la placa de fundație până la vârful rotorului, turbina eoliană este cu doar trei metri mai scundă decât Turnul de Televiziune din Berlin, numărându-se astfel printre cele mai înalte structuri din Germania.

Într-o perioadă în care conflictul din Iran duce la creșterea prețurilor la energie pentru europeni, acest proiect este extrem de oportun.

„Acest lucru ne va ajuta să devenim independenți de petrolul și gazele provenite din alte regiuni ale lumii”, afirmă Carsten Schneider, ministrul Mediului din Germania.

Cu o înălțime de 365 de metri, turbina finalizată este echivalentă cu o clădire de 100 de etaje. Dimensiunea impresionantă a structurii are însă un scop clar: vântul este mai puternic și mai constant la altitudini de peste 300 de metri, ceea ce permite producerea unei cantități mai mari de energie eoliană.

Vânturile sunt mai puternice la altitudini mari, permițând generarea unei cantități duble de energie.

Construirea unei structuri atât de înguste și autoportante la o asemenea înălțime a reprezentat o provocare. Macaralele convenționale nu sunt potrivite pentru o astfel de sarcină, astfel că, în cazul acestui proiect, a fost utilizat un dispozitiv telescopic brevetat. Turbina a atins inițial o înălțime de 150 de metri, după care dispozitivul telescopic a ridicat-o până la 300 de metri.

Proiectul inovator nu a fost lipsit de probleme. Spre sfârșitul anului 2025, au fost descoperite probleme la componentele din oțel, ceea ce a impus oprirea lucrărilor.

„Siguranța și calitatea au prioritate absolută în cadrul acestui proiect unic la nivel mondial”, declara la acea vreme Jochen Großmann, fondator și CEO al companiei de construcții GICON.

Dacă totul decurge conform planului, gigantul eolian ar trebui să fie conectat la rețeaua electrică în luna noiembrie. Reprezentanții GICON estimează o producție anuală de electricitate de 30-33 de gigawați-oră și costuri de producție mai mici de cinci cenți pe kilowatt-oră.

Aceasta reprezintă cu 220% mai mult decât turbinele convenționale din apropiere și ar putea furniza energie electrică pentru aproximativ 7.500 de gospodării formate din câte patru persoane.

Cu cât o turbină eoliană este mai înaltă, cu atât vântul suflă, de regulă, mai puternic și mai constant. Compania GICON, care afirmă că lucrează la această tehnologie încă din 2010, a dorit să valideze științific această ipoteză. Din însărcinarea beventum GmbH – o filială a Agenției Federale pentru Inovații Revoluționare (SPRIND) – compania a ridicat un catarg pentru măsurarea vântului în localitatea vecină Klettwitz.

Rezultatele au confirmat că vântul suflă, într-adevăr, mai constant și mai puternic la o înălțime de 300 de metri decât la înălțimea la care operează turbinele eoliene convenționale.

Zone vaste ale Europei, din estul Poloniei până în Peninsula Iberică, întâmpină dificultăți în valorificarea energiei eoliene din cauza vânturilor slabe de la nivelul solului. Turnurile eoliene de mare înălțime ar putea reprezenta soluția.

SPRIND subliniază: „Europa are nevoie de o poziție puternică în domeniul construcției de turbine eoliene pentru a-și garanta propria producție de energie.”

Schipkau se află în regiunea Lusatia, o zonă marcată timp de decenii de industria cărbunelui, înainte de a trece prin transformări remarcabile. Autoritățile locale încurajează acum proiectele de energie curată, oferind terenuri, infrastructură și sprijin politic.

Pe termen lung, amplasamentul urmează să fie transformat într-o centrală hibridă, care va combina două niveluri de captare a energiei eoliene cu un parc solar la sol.

Această utilizare triplă ar trebui să sporească de cinci ori randamentul energetic comparativ cu utilizarea exclusivă a energiei solare. De asemenea, combinarea diferitelor surse de energie ar trebui să permită generarea de electricitate pe tot parcursul anului.

Acest proiect ambițios scoate la iveală o problemă tot mai evidentă în întreaga Europă: rețelele electrice învechite nu pot ține pasul cu expansiunea rapidă a infrastructurii pentru energie regenerabilă. În Germania, situația generează un paradox costisitor: atunci când în rețea intră mai multă electricitate din nord-estul țării (unde bate vântul) decât pot transporta liniile către sudul cu un consum ridicat, turbinele eoliene trebuie încetinite sau oprite.

Acest lucru obligă la acoperirea deficitului prin utilizarea gazelor fosile și a altor combustibili poluanți, ceea ce duce la creșterea prețurilor pentru consumatori și la un volum mai mare de emisii de carbon. Potrivit unei analize realizate de publicația germană Tagesspiegel, numai în anul 2023 s-au pierdut aproximativ 9,3 terawați-oră de energie eoliană. Costurile aferente gestionării congestiilor s-au ridicat la aproape 3 miliarde de euro, fiind suportate de consumatori prin intermediul tarifelor de rețea incluse în facturile de energie electrică.

GICON și clientul său, SPRIND, susțin că turnurile eoliene de mare altitudine ar putea atenua această problemă pe termen lung: întrucât vânturile de la înălțime suflă mai constant, iar turbinele ar putea funcționa eficient din punct de vedere economic chiar și în zonele unde vântul de la sol este prea slab, extinderea capacităților ar putea fi realizată într-o manieră mai descentralizată.

La sfârșitul anului 2025, în Europa erau instalate capacități de energie eoliană onshore și offshore de aproximativ 304 gigawați, potrivit Asociației Germane pentru Energie Eoliană.

Cu o capacitate instalată de aproximativ 77,7 gigawați, Germania s-a situat înaintea Regatului Unit (31,6 gigawați) și a Spaniei (31,2 gigawați).

Cu 5.735 de megawați de capacitate nou instalată, Germania a adăugat mai mult decât orice altă țară europeană în anul 2025.

La sfârșitul lunii martie, ministrul Mediului din Germania, Carsten Schneider, a prezentat în Bundestag Programul pentru protecția climei 2026, care cuprinde 67 de măsuri menite să reducă emisiile de CO₂ cu încă 25 de milioane de tone până în 2030.

În cadrul viitoarelor licitații urmează să fie atribuite contracte pentru 2.000 de turbine eoliene în plus față de planificarea inițială. De asemenea, va fi scoasă la licitație o capacitate eoliană de 12 gigawați, destinată conectării la rețea până în 2030.