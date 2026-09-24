Germania își schimbă strategia energetică. Guvernul de la Berlin vrea să renunțe la combustibilii fosili până în 2045

Germania, cea mai mare economie a Europei, și-a asumat pentru prima dată în mod explicit obiectivul de a renunța treptat la combustibilii fosili până în 2045, în pofida dezbaterilor intense privind politica sa de mediu. Planul reprezintă o schimbare față de angajamentele anterioare, care vizau doar atingerea neutralității carbonului.

Guvernul german a prezentat miercuri o foaie de parcurs în care stabilește pentru prima dată în mod explicit tranziția treptată de la combustibilii fosili. Angajamentele precedente se refereau exclusiv la neutralitatea carbonului, conform The Guardian.

Planul prevede creșterea ponderii energiei regenerabile în producția de electricitate de la 55% la 80% până în 2030. Pentru atingerea acestui obiectiv, Germania își propune să adauge 12 GW de capacitate eoliană terestră și să ajungă la o capacitate solară de 215 GW până în 2030.

Guvernul a reafirmat și obiectivul anunțat anterior de reducere a utilizării cărbunelui în următorul deceniu, în perspectiva eliminării cărbunelui până în 2038. În același timp, este luată în calcul posibilitatea ca acest obiectiv să fie atins mai devreme, în 2035.

Planul include și reducerea emisiilor de metan cu 30% până în 2030, în conformitate cu angajamentul global privind metanul semnat în 2021. Metanul este un gaz cu efect de seră considerat de aproximativ 80 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon.

Andreas Sieber, responsabil pentru strategia politică globală în cadrul organizației 350.org, consideră că planul reprezintă o schimbare importantă prin faptul că eliminarea combustibililor fosili devine un obiectiv explicit al politicii germane. În același timp, el a spus că Ministerul german pentru Afaceri Economice și Energie promovează intens o utilizare mai mare a gazului.

Măsurile de mediu adoptate de Germania au întâmpinat dificultăți și au generat critici, în special din cauza presiunii exercitate asupra tranziției energetice și a costurilor asociate schimbării sistemelor de încălzire și de producere a energiei. În acest context, Ministerul pentru Afaceri Economice și Energie susține o utilizare mai mare a gazului, considerat necesar pentru asigurarea aprovizionării cu energie în perioada de tranziție, în timp ce Germania își dezvoltă capacitățile de producție din surse regenerabile.

„Ministerul Economiei continuă să saboteze tranziția de la combustibilii fosili. Anul acesta a demonstrat în mod cât se poate de clar că dependența de combustibilii fosili reprezintă un risc pentru toată lumea, deoarece expune gospodăriile și întreprinderile din Germania și din întreaga lume la șocuri de preț, volatilitate și insecuritate geopolitică”, susține Andreas Sieber.

În schimb, fostul emisar german pentru climă Jennifer Morgan a susținut că ar fi necesare eforturi mai mari pentru electrificarea transporturilor și a sistemelor de încălzire.

Potrivit acesteia, accelerarea trecerii de la cărbune, petrol și gaze la surse regenerabile ar consolida independența energetică. Mai mult, ea a avertizat că foaia de parcurs reprezintă doar punctul de pornire și că strategia trebuie însoțită de o implementare mai rapidă.

Înlocuirea centralelor pe gaz cu pompe de căldură a devenit un subiect controversat în politica germană, în special după adoptarea unei legi privind încălzirea în 2023. Legea ar fi interzis instalarea majorității sistemelor de încălzire pe bază de petrol și gaze.

Alternativa pentru Germania, AfD, a transformat această temă într-un element important al campaniilor sale și a contribuit la relaxarea regulilor la începutul acestui an. Co-lidera formațiunii, Alice Weidel, a criticat, de asemenea, turbinele eoliene, pe care le-a descris drept un simbol al politicilor contestate privind energia verde.

Germania este a treia mare economie dezvoltată care publică o astfel de strategie, după Franța și Țările de Jos. Demersul vine după o conferință internațională majoră organizată în Columbia în aprilie, unde toți participanții s-au angajat să elaboreze planuri pentru eliminarea completă a combustibililor fosili.

Anunțul Germaniei are loc și după dezbaterile purtate de state la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York cu privire la extinderea măsurilor de mediu.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a susținut acțiunile pentru climă pe parcursul celor 10 ani ai mandatului său.

Marea Britanie nu și-a publicat încă propriul angajament privind eliminarea combustibililor fosili. Țara va prelua în decembrie președinția grupului G20, care reunește economii dezvoltate și în curs de dezvoltare.