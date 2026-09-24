Scădere puternică în comerțul cu autovehicule din România. Cifra de afaceri a coborât cu 12,8% în iulie 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în luna iulie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași lună din 2025. Datele pentru primele șapte luni ale anului arată, de asemenea, o diminuare a volumului cifrei de afaceri față de perioada similară din 2025.

În luna iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut față de iunie 2026 cu 2,8% ca serie brută și cu 2,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Comparativ cu luna iulie 2025, scăderea a fost mai accentuată. Volumul cifrei de afaceri s-a redus cu 12,8% ca serie brută și cu 10,3% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, față de perioada similară din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut cu 2,4% ca serie brută și cu 1,3% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, calculat ca serie brută, a scăzut cu 2,8%.

Scăderea a fost determinată de diminuarea cu 9,3% a comerțului cu autovehicule, arată datele publicate de INS.

În același timp, mai multe activități au înregistrat creșteri față de luna precedentă. Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au crescut cu 11,3%, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și întreținerea și repararea motocicletelor au înregistrat o creștere de 11,2%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a avansat cu 6,6%.

Calculat ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a scăzut în iulie 2026 cu 2,5% față de iunie.

Comparativ cu iulie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a scăzut cu 12,8% ca serie brută.

Toate principalele activități analizate au consemnat scăderi în această comparație.

Comerțul cu autovehicule a înregistrat cea mai mare diminuare, de 17,9%. Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 8,7%, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și întreținerea și repararea motocicletelor au avut un recul de 8,1%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a scăzut cu 2,8%.

Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri a scăzut în iulie 2026 cu 10,3% față de iulie 2025.

În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a fost mai mic cu 2,4% față de perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025, calculat ca serie brută.

Scăderea a fost determinată de mai multe segmente. Comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și întreținerea și repararea motocicletelor au înregistrat cea mai mare diminuare, de 15,7%.

Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 3,6%, iar comerțul cu autovehicule a înregistrat o reducere de 3,1%.

Singurul segment care a consemnat o creștere în această perioadă a fost comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, cu 0,2%.

Pe seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a scăzut cu 1,3% în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

Datele pentru iulie 2026 arată evoluții diferite în funcție de activitatea analizată. Față de iunie 2026, comerțul cu autovehicule a ajuns la un indice de 90,7% în seria brută și de 97,2% în seria ajustată. Întreținerea și repararea autovehiculelor au avut indici de 111,3% și 104,1%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a înregistrat 106,6% în seria brută și 99,2% în seria ajustată.

În cazul comerțului cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și al întreținerii și reparării motocicletelor, indicii au fost de 111,2% în seria brută și 101,7% în seria ajustată.

Raportat la iulie 2025, comerțul cu autovehicule a avut indici de 82,1% în seria brută și 85,0% în seria ajustată. Pentru întreținerea și repararea autovehiculelor, indicii au fost de 91,3% și 90,4%, iar pentru comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, de 97,2% și 97,6%.

Comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și întreținerea și repararea motocicletelor au avut indici de 91,9% în seria brută și 87,4% în seria ajustată.

Pentru perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, raportată la aceeași perioadă din 2025, comerțul cu autovehicule a înregistrat indici de 96,9% în seria brută și 97,1% în seria ajustată. Întreținerea și repararea autovehiculelor au avut indici de 96,4% și 95,9%.

Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a înregistrat 100,2% în seria brută și 99,8% în seria ajustată, în timp ce comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și întreținerea și repararea motocicletelor au avut indici de 84,3% și 87,4%.

Pentru ansamblul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, indicele a fost de 97,2% în seria brută și 97,5% în seria ajustată față de iunie 2026. Comparativ cu iulie 2025, indicii au fost de 87,2% și 89,7%, iar în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026, față de perioada similară din 2025, au fost de 97,6% în seria brută și 98,7% în seria ajustată.