Cifra de afaceri din serviciile pentru populație a scăzut puternic în iunie. Ce domenii au înregistrat cele mai mari pierderi

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a înregistrat o evoluție mixtă în luna iunie 2026 față de luna mai, însă a consemnat scăderi importante atât comparativ cu iunie 2025, cât și în primele șase luni ale anului.

În iunie 2026, față de luna mai, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a crescut cu 4,3% ca serie brută. În schimb, atunci când datele sunt ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 2,3%.

Comparativ cu luna iunie 2025, cifra de afaceri a serviciilor de piață prestate populației a scăzut cu 9,3% ca serie brută și cu 10,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS):

În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 9,1% ca serie brută și cu 8,4% ca serie ajustată.

În iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației, calculat ca serie brută, a crescut cu 4,3% față de luna precedentă.

Creșterea a fost determinată în principal de activitățile hotelurilor și restaurantelor, unde volumul cifrei de afaceri a avansat cu 6,4%. Activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 3,5%.

În același timp, au fost raportate scăderi în alte domenii. Serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au coborât cu 2,0%, activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană s-au redus cu 1,8%, iar activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au scăzut cu 0,5%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,3% în iunie 2026 față de mai.

La nivelul principalelor activități, indicii seriei brute pentru iunie 2026 față de mai au fost de 106,4% pentru hoteluri și restaurante, 99,5% pentru jocuri de noroc și alte activități recreative, 103,5% pentru activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, 98,0% pentru coafură și alte activități de înfrumusețare și 98,2% pentru spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și produselor din blană.

În cazul seriei ajustate, indicii corespunzători au fost de 96,5% pentru hoteluri și restaurante, 104,8% pentru jocuri de noroc și alte activități recreative, 90,0% pentru activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, 98,8% pentru coafură și alte activități de înfrumusețare și 98,0% pentru spălarea și curățarea articolelor textile și produselor din blană.

Comparativ cu iunie 2025, activitatea serviciilor de piață prestate populației a înregistrat în iunie 2026 o cifră de afaceri cu 9,3% mai mică, ca serie brută.

Scăderea a fost determinată în special de activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, care au consemnat o reducere de 17,0%. Activitățile hotelurilor și restaurantelor au scăzut cu 11,9%, iar serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au coborât cu 8,9%.

Au existat însă și domenii care au înregistrat creșteri. Activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană au avansat cu 8,9%, în timp ce activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor au crescut cu 6,0%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, activitatea serviciilor de piață prestate populației a scăzut cu 10,5% în iunie 2026 față de aceeași lună din 2025.

Pentru comparația cu iunie 2025, indicii seriei brute au fost de 88,1% pentru hoteluri și restaurante, 83,0% pentru jocuri de noroc și alte activități recreative, 106,0% pentru activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, 91,1% pentru coafură și alte activități de înfrumusețare și 108,9% pentru spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și produselor din blană.

Pentru seria ajustată, indicii au fost de 86,1% pentru hoteluri și restaurante, 84,5% pentru jocuri de noroc și alte activități recreative, 108,9% pentru activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, 89,4% pentru coafură și alte activități de înfrumusețare și 108,0% pentru spălarea și curățarea articolelor textile și produselor din blană.

În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a fost cu 9,1% mai mic decât în perioada similară din 2025, ca serie brută.

Scăderile au fost consemnate în cazul activităților de jocuri de noroc și alte activități recreative, cu 16,0%, al serviciilor de coafură și altor activități de înfrumusețare, cu 13,9%, al activităților hotelurilor și restaurantelor, cu 12,0%, precum și al activităților de spălare și curățare uscată a articolelor textile și produselor din blană, cu 1,2%.

Singurul domeniu dintre cele analizate care a înregistrat o creștere în primele șase luni a fost cel al agențiilor turistice și tur-operatorilor. Volumul cifrei de afaceri din acest sector a crescut cu 17,4% față de perioada 1 ianuarie-30 iunie 2025.

Calculat ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 8,4% în primele șase luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025.

Pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026 raportată la perioada similară din 2025, indicii seriei brute au fost de 88,0% pentru hoteluri și restaurante, 84,0% pentru jocuri de noroc și alte activități recreative, 117,4% pentru activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, 86,1% pentru coafură și alte activități de înfrumusețare și 98,8% pentru spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și produselor din blană.

În cazul seriei ajustate, indicii au fost de 89,0% pentru hoteluri și restaurante, 85,4% pentru jocuri de noroc și alte activități recreative, 114,1% pentru activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, 85,5% pentru coafură și alte activități de înfrumusețare și 98,3% pentru spălarea și curățarea articolelor textile și produselor din blană.

Cifra de afaceri netă, exclusiv TVA, este calculată prin însumarea veniturilor facturate rezultate din vânzarea de bunuri, vânzarea de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii, din care sunt scăzute rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

În cifra de afaceri nu sunt incluse valoarea ambalajelor restituite după livrare, accizele, subvențiile primite de la autoritățile publice sau instituțiile Uniunii Europene, vânzarea propriilor terenuri și active fixe, precum și rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Indicii de volum ai cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației sunt indici de tip Laspeyres și sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în prețurile perioadei de referință sunt utilizați indici de preț deflatori.

Primii indici sunt calculați la nivel de diviziune sau clasă CAEN Rev.2, iar ulterior, prin agregări succesive, sunt obținuți indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate pentru agregare sunt calculate pe baza valorii adăugate brute la costul factorilor, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referință 2021.