Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut în 2026. Datele pentru primele șapte luni

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a înregistrat evoluții diferite în luna iulie 2026, în funcție de perioada de referință și de modul de calcul al datelor.

Față de iunie 2026, indicatorul a crescut cu 8,7% ca serie brută, în timp ce, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut cu 1,3%, potrivit raportului publicat de INS.

Comparativ cu iulie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut cu 6,9% ca serie brută și cu 4,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. În primele șapte luni din 2026, indicatorul a fost cu 0,4% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, în cazul seriei brute.

Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea consemnată în perioada 1.I-31.VII.2026 față de perioada 1.I-31.VII.2025 a fost de 0,2%. Datele evidențiază astfel diferențe între evoluția lunară și cea înregistrată pe primele șapte luni ale anului.

În iulie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a crescut cu 8,7% față de luna precedentă. Cea mai mare creștere a fost consemnată în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, unde avansul a fost de 116,9%.

Creșteri au mai fost înregistrate în comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, cu 7,6%, comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu 4,4%, și comerțul cu ridicata nespecializat, cu 2,7%. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a crescut cu 0,8%, iar comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a avansat cu 0,6%.

Pe de altă parte, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a scăzut cu 3,2%, iar activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au înregistrat o scădere de 0,4%. Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din iulie 2026 a fost cu 1,3% mai mică față de iunie 2026, mai arată raportul INS.

Raportat la iulie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a scăzut cu 6,9%. Evoluția a fost determinată de scăderile înregistrate în mai multe domenii de activitate.

Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au înregistrat o scădere de 24,7%, iar comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii s-a redus cu 23,5%. În comerțul cu ridicata nespecializat, cifra de afaceri a scăzut cu 23,0%.

Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a consemnat o scădere de 7,3%, în timp ce comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a coborât cu 2,6%. În același timp, au fost raportate și creșteri în anumite segmente ale comerțului cu ridicata.

Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a crescut cu 9,4%, iar comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații a avansat cu 7,6%. Comerțul cu ridicata specializat al altor produse a înregistrat o creștere de 0,5%. Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri a scăzut cu 4,6% în iulie 2026 față de aceeași lună din anul precedent.

În perioada 1.I-31.VII.2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a fost cu 0,4% mai mică față de perioada similară din 2025. Scăderea a fost determinată de evoluțiile negative înregistrate în mai multe categorii de activități.

Comerțul cu ridicata nespecializat a înregistrat o scădere de 15,0%, iar comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii s-a redus cu 11,3%. Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au scăzut cu 7,9%, în timp ce comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a coborât cu 4,7%.

Comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a consemnat, la rândul său, o scădere de 4,2% în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În alte segmente au fost raportate creșteri ale cifrei de afaceri.

Comerțul cu ridicata specializat al altor produse a crescut cu 10,3%, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a avansat cu 7,2%, iar comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații a înregistrat o creștere de 6,7%. Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din perioada 1.I-31.VII.2026 a scăzut cu 0,2% comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025.