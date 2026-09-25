Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut în 2026. Datele pentru primele șapte luni
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Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a înregistrat evoluții diferite în luna iulie 2026, în funcție de perioada de referință și de modul de calcul al datelor.
Iulie aduce o scădere în comerțul cu ridicata. Ce sectoare au înregistrat cele mai mari variații
Față de iunie 2026, indicatorul a crescut cu 8,7% ca serie brută, în timp ce, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut cu 1,3%, potrivit raportului publicat de INS.
Comparativ cu iulie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut cu 6,9% ca serie brută și cu 4,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. În primele șapte luni din 2026, indicatorul a fost cu 0,4% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, în cazul seriei brute.
Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea consemnată în perioada 1.I-31.VII.2026 față de perioada 1.I-31.VII.2025 a fost de 0,2%. Datele evidențiază astfel diferențe între evoluția lunară și cea înregistrată pe primele șapte luni ale anului.
Evoluția față de luna iunie
În iulie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a crescut cu 8,7% față de luna precedentă. Cea mai mare creștere a fost consemnată în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, unde avansul a fost de 116,9%.
Creșteri au mai fost înregistrate în comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, cu 7,6%, comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu 4,4%, și comerțul cu ridicata nespecializat, cu 2,7%. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a crescut cu 0,8%, iar comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a avansat cu 0,6%.
Pe de altă parte, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a scăzut cu 3,2%, iar activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au înregistrat o scădere de 0,4%. Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din iulie 2026 a fost cu 1,3% mai mică față de iunie 2026, mai arată raportul INS.
Iulie 2026 comparativ cu iulie 2025
Raportat la iulie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a scăzut cu 6,9%. Evoluția a fost determinată de scăderile înregistrate în mai multe domenii de activitate.
Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au înregistrat o scădere de 24,7%, iar comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii s-a redus cu 23,5%. În comerțul cu ridicata nespecializat, cifra de afaceri a scăzut cu 23,0%.
Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a consemnat o scădere de 7,3%, în timp ce comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a coborât cu 2,6%. În același timp, au fost raportate și creșteri în anumite segmente ale comerțului cu ridicata.
Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a crescut cu 9,4%, iar comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații a avansat cu 7,6%. Comerțul cu ridicata specializat al altor produse a înregistrat o creștere de 0,5%. Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri a scăzut cu 4,6% în iulie 2026 față de aceeași lună din anul precedent.
Datele pentru primele șapte luni din 2026
În perioada 1.I-31.VII.2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, ca serie brută, a fost cu 0,4% mai mică față de perioada similară din 2025. Scăderea a fost determinată de evoluțiile negative înregistrate în mai multe categorii de activități.
Comerțul cu ridicata nespecializat a înregistrat o scădere de 15,0%, iar comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii s-a redus cu 11,3%. Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au scăzut cu 7,9%, în timp ce comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a coborât cu 4,7%.
Comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri a consemnat, la rândul său, o scădere de 4,2% în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. În alte segmente au fost raportate creșteri ale cifrei de afaceri.
Comerțul cu ridicata specializat al altor produse a crescut cu 10,3%, comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a avansat cu 7,2%, iar comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații a înregistrat o creștere de 6,7%. Pentru seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din perioada 1.I-31.VII.2026 a scăzut cu 0,2% comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025.
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