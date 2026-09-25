Vremea din octombrie ia o turnură neașteptată. Ce arată acum prognoza ANM

Vremea va începe să se încălzească treptat în următoarele săptămâni, potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale la sfârșitul lunii septembrie și la începutul lunii octombrie, după care sunt estimate valori termice peste mediile perioadei.

Pentru intervalul următoarelor patru săptămâni, estimările indică diferențe de temperatură de la o regiune la alta în primele două săptămâni. În vestul țării, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite, în timp ce în est și mai ales în sud-est sunt prognozate temperaturi ușor mai scăzute.

Pe măsură ce luna octombrie avansează, temperaturile vor crește. Pentru perioada 12-19 octombrie, meteorologii estimează valori termice mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării. Tendința se va menține și în intervalul 19-26 octombrie, când temperaturile vor rămâne peste mediile climatologice.

În prima săptămână analizată, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. Vestul țării va avea valori ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, în timp ce în est, în special în sud-est, temperaturile vor fi ușor mai scăzute.

Și regimul precipitațiilor va avea diferențe importante între regiuni. Cantitățile de precipitații vor fi sub valorile normale în vest, nord-vest, centru și sud-vest. În sud-est, acestea vor fi peste valorile obișnuite, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.

„Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În vestul țării vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, iar în est, și în special în sud-est, ușor mai scăzute.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în sud-vest, și excedentar în sud-est. În rest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal”, transmite ANM.

În cea de-a doua săptămână, temperaturile medii vor crește ușor în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate abateri față de normele climatologice sunt estimate în vest și nord-vest, în timp ce în est și sud-est valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor situa, în cea mai mare parte a țării, în jurul valorilor obișnuite pentru începutul lunii octombrie. În vest, nord-vest și centru sunt prognozate cantități ușor deficitare.

„Temperaturile medii vor fi, în general, ușor mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei, mai ales în vestul și nordvestul țării. În est și sud-est, valorile vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte a țării, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Excepție vor face regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde vor fi ușor deficitare”, mai arată ANM:

Tendința de încălzire devine astfel mai evidentă în această perioadă, în special în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în est și sud-est temperaturile rămân apropiate de mediile obișnuite.

În săptămâna 12-19 octombrie, temperatura aerului va avea valori, în general, mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vest și nord-vest, potrivit prognozei ANM. Regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de normal pentru această perioadă. Există însă o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice.

Astfel, după primele două săptămâni în care temperaturile sunt prognozate să varieze în jurul mediilor climatologice, intervalul 12-19 octombrie aduce valori termice peste normal în întreaga țară.

„Temperatura aerului va avea valori în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu cele mai mari abateri pozitive în vest și nord-vest.Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice”, potrivit meteorologilor de la ANM.

În intervalul 19-26 octombrie, valorile termice vor continua să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Cele mai mari diferențe pozitive față de mediile climatologice sunt estimate în vest și nord-vest.

„Temperatura aerului va avea valori în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu cele mai mari abateri pozitive în vest și nord-vest.Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice”, potrivit meteorologilor de la ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi, în general, apropiate de valorile normale ale perioadei. În regiunile centrale, sudice și estice este prognozată o ușoară tendință de deficit pluviometric.

„Valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice ale perioadei în toată țara. Regimul pluviometric, pentru intervalul analizat, se va încadra în limitele normale ale perioadei în toate regiunile țării”, a mai transmit ANM.

Estimările pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și prezintă abaterile mediilor săptămânale de temperatură și precipitații față de perioada de referință 2006-2025.