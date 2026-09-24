Cum va fi iarna după toamna cu temperaturi de 38°C. Avertismentul climatologilor

Europa traversează un nou episod de căldură neobișnuită pentru această perioadă a anului, în condițiile în care se apropie a doua lună de toamnă. Temperaturile ajung până la 38 de grade Celsius în unele regiuni ale continentului, pe fondul unei noi cupole de căldură.

Climatologul Alex Trandafir spune că evoluția vremii din această perioadă se înscrie într-un tipar observat încă de la începutul verii. Potrivit acestuia, astfel de episoade de căldură s-au succedat în mai multe zone ale Europei.

„Este un trend pe care l-am văzut încă de la începutul verii acesteia, și anume aceste cupole de foc care s-au dezvoltat continuu în tot continentul european”, a explicat Alex Trandafir.

Climatologul Alex Trandafir mai explică faptul că aerul cald provenit din zona Saharei a ajuns în Spania și Franța, iar temperaturile din aceste regiuni se apropie de 38 de grade Celsius.

Potrivit climatologului, cupolele de căldură au fost prezente în Europa încă de la începutul verii și au continuat să apară pe continent. Situația actuală este asociată cu pătrunderea aerului foarte cald dinspre nordul Africii spre sudul și vestul Europei.

În Spania și Franța, influența maselor de aer provenite din zona Saharei contribuie la valorile ridicate înregistrate în această perioadă. Temperaturile de până la 38 de grade Celsius sunt astfel întâlnite într-o perioadă în care, calendaristic, sezonul rece începe să se apropie.

Evoluția temperaturilor din toamnă nu exclude însă schimbări importante ale vremii odată cu apropierea iernii. Potrivit estimării prezentate de Alex Trandafir, sezonul rece ar putea avea temperaturi situate peste valorile obișnuite.

Climatologul leagă această perspectivă de existența unui fenomen El Niño foarte puternic, despre care spune că poate contribui la un regim termic mai ridicat în perioada următoare.

Alex Trandafir estimează că temperaturile din această iarnă vor fi, cel mai probabil, peste normalul climatologic, în condițiile unui El Niño foarte puternic. Această estimare se referă la evoluția generală a sezonului și nu exclude apariția unor perioade cu vreme severă.

O iarnă mai caldă în ansamblu poate include episoade în care temperaturile scad semnificativ și apar fenomene specifice sezonului rece. Astfel de schimbări pot apărea chiar și atunci când media temperaturilor pentru întregul sezon se situează peste valorile obișnuite.

Climatologul amintește, ca exemplu, episodul de ninsoare produs în București în luna martie. Potrivit lui, asemenea situații arată că perioadele de vreme severă pot apărea izolat, chiar și într-un sezon caracterizat, în ansamblu, de temperaturi mai ridicate.

„Aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București”, a explicat expertul pentru digi24.

În ceea ce privește momentul în care astfel de schimbări ar putea apărea, Alex Trandafir indică în special a doua parte a sezonului rece. Climatologul precizează că episoadele de iarnă severă ar putea apărea „cel mai probabil în a doua parte a iernii”.

Estimarea privind o iarnă mai caldă nu exclude, așadar, perioade izolate cu ninsoare, temperaturi scăzute sau alte fenomene specifice vremii severe. Diferențele dintre media sezonieră și episoadele meteorologice punctuale pot fi importante, astfel încât o perioadă rece nu contrazice neapărat perspectiva unei ierni cu temperaturi generale peste normalul climatologic.

În același timp, temperaturile ridicate înregistrate în această toamnă se înscriu, potrivit declarațiilor climatologului, în seria episoadelor de căldură observate în Europa încă de la începutul verii. Aerul saharian și cupolele de căldură au contribuit la menținerea unor valori ridicate în mai multe regiuni ale continentului.

Pentru sezonul rece, estimarea prezentată indică temperaturi generale peste normalul climatologic, concomitent cu posibilitatea unor episoade izolate de vreme severă, cu o probabilitate mai mare în partea a doua a iernii.