Ce au început să cultive fermierii din Dăbuleni. Fructul exotic a ajuns la prima recoltă

În sudul României, livezile din zona Dăbuleni încep să ofere agricultorilor recolte diferite de cele întâlnite în mod tradițional în această regiune. Temperaturile tot mai ridicate îi determină pe fermieri să testeze culturi exotice, despre care consideră că se pot adapta verilor toride din Oltenia.

Printre plantele care s-au dezvoltat în această zonă se numără fisticul, banana nordului, baby kiwi, kaki și curmalele chinezești. Unele dintre aceste culturi sunt deja testate de mai mult timp, iar anul acesta fisticul a ajuns pentru prima dată la recoltare.

Dăbuleniul nu mai este asociat doar cu producția de pepeni. În livezile din sudul țării au apărut și pomi care produc fructe exotice, iar agricultorii urmăresc modul în care acestea se adaptează condițiilor locale.

„Aici avem fructele de fistic. Este practic fructul pe care îl ştim din magazin, uşor crăpat cu miezul în interior uşor rozaliu”, a declarat un fermier din zonă.

Fisticul reprezintă una dintre culturile care au atras atenția în acest sezon. Pentru prima dată, fructele cultivate la Dăbuleni au ajuns la maturitate completă, iar agricultorii au început să le recolteze.

Un singur pom poate produce între 8 și 12 kilograme, potrivit informațiilor prezentate în material. Recolta obținută în acest an arată că planta s-a adaptat condițiilor din sudul țării. Cultura de fistic poate suporta verile foarte călduroase, dar și temperaturi scăzute în sezonul rece. Planta rezistă iarna la temperaturi de până la -30 de grade Celsius.

Pe lângă fistic, în Oltenia se dezvoltă și banana nordului, cunoscută și sub denumirea de pawpaw. Fructul este cultivat și în America de Nord, iar în zona Dăbuleni planta este testată pentru adaptarea la condițiile locale.

„Aici avem banana nordului. O aromă la fel ca crema de zahăr ars, altele seamană uşor cu mango”, a explicat Irina Titirică, inginer agricol.

Baby kiwi este o altă cultură exotică prezentă în zona de cercetare de la Dăbuleni. Fructele au dimensiuni mai mici și pot fi consumate fără decojire, iar reprezentanții stației de cercetare vorbesc și despre conținutul de vitamina C.

„Aici avem baby kiwi, este un fruct pe care il putem manca asa cum este, fără să-l decojim. Dacă mâncăm un fruct de baby kiwi consumăm o cantitate dublă de vitamina C”, a declarat Irina Titirică, inginer agricol, pentru Observator.

La stația de cercetare din Dăbuleni sunt testate și alte specii de fructe exotice. Printre acestea se află kaki și curmalele chinezești, alături de fistic, banana nordului și baby kiwi.

Condițiile din acest an au fost favorabile pentru culturile pomicole testate în zonă, potrivit conducerii stației de cercetare. Fisticul, banana nordului, kaki și kiwi se numără printre plantele care au avut rezultate bune.

„Este unul dintre cei mai buni ani din ultimii 5-10 ani pentru zona de pomicultura. Este primul an în care nu am avut probleme în primăvară. Fisticul arată foarte bine şi banana nordului şi kaki, chiar şi kiwi”, a spus Ştefan Nanu, director al staţiei de cercetare.

Pomii exotici nu sunt plantați doar pentru producția de fructe. Unele astfel de culturi sunt folosite și în scop decorativ, iar un exemplu se află în fața primăriei din comuna Călărași, unde a fost plantat un curmal chinezesc. Arborele a dat deja roade, iar aspectul său a atras atenția prin frunzișul verde și prin fructificare.

„A dat roade şi este conform aşteptărilor noastre. Sunt spectaculoşi, au un verde sfidător la adresa soarelui şi sigur o fructificare care este ca o terapie pentru psihic”, a explicat Sorin Sandu, primarul comunei Călăraşi.

În prezent, curmalul chinezesc este singurul dintre fructele exotice prezentate care a ajuns pe piață. Fructele se comercializează cu 50 de lei kilogramul.

În livezile și stațiile de cercetare din zona Dăbuleni continuă testarea mai multor culturi care se dezvoltă în condițiile climatice din sudul României. Printre acestea se află fisticul, banana nordului, baby kiwi, kaki și curmalele chinezești.