BCE: UE ar putea recupera o treime din decalajul economic față de SUA. Ce rol au companiile mari?

Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează asupra decalajului de productivitate dintre UE și SUA, dar indică o posibilă soluție. Companiile europene mai mari ar putea reduce diferența, iar cadrul „EU Inc” ar facilita extinderea lor pe piața unică, prin simplificarea regulilor pentru afacerile transfrontaliere din UE.

Uniunea Europeană (UE) ar putea recupera aproximativ o treime din decalajul de productivitate față de SUA dacă ar avea un număr similar de companii mari, potrivit unei analize publicate miercuri de Banca Centrală Europeană (BCE). Concluzia vine în contextul apelurilor tot mai numeroase pentru reforme care să faciliteze extinderea companiilor europene.

Factorii de decizie europeni încearcă să reducă diferența de performanță economică dintre UE și SUA, unde se află multe dintre cele mai mari companii din lume și o parte importantă a dezvoltării în domeniul inteligenței artificiale.

În prezent, angajații din UE generează, în medie, cu 20% mai puțină producție pe oră decât angajații din SUA, potrivit unor studii academice. Diferența este cu atât mai importantă cu cât, în 1995, nivelurile de productivitate din cele două economii erau aproape egale.

Experții BCE au analizat și modul în care distribuția companiilor în funcție de dimensiune influențează productivitatea. Potrivit analizei, dacă Europa ar avea aceeași structură în ceea ce privește ponderea companiilor mari și mici ca SUA, fără nicio modificare a productivității fiecărui tip de companie, decalajul de productivitate s-ar reduce cu aproximativ o treime.

Analiza BCE arată că dimensiunea companiei este strâns legată de nivelul productivității. Firmele mari sunt semnificativ mai productive decât cele mici. Companiile cu cel puțin 250 de angajați generează, în medie, o valoare adăugată anuală de 86.800 de euro pentru fiecare angajat, în timp ce firmele cu mai puțin de 10 angajați produc mai puțin de jumătate din această valoare.

BCE a precizat că performanța mai slabă a Europei în materie de productivitate este influențată și de nivelul mai redus al inovării, de reglementarea fragmentată și de piețele de capital mai puțin dezvoltate. Acești factori îngreunează extinderea companiilor și le limitează capacitatea de a concura pe piețele internaționale.

În acest context, BCE susține propunerea privind cadrul „EU Inc”, un regim de drept al societăților comerciale care ar urma să fie aplicabil la nivelul întregii UE. Scopul acestuia este reducerea obstacolelor întâlnite de companii în desfășurarea activităților comerciale transfrontaliere.

Modelul „EU Inc” este inspirat, în linii mari, de cadrul juridic aplicabil societăților comerciale din statul american Delaware. Acesta ar crea o structură juridică unică, funcțională în întregul bloc comunitar, și ar elimina necesitatea ca firmele să navigheze printr-un sistem format din 27 de legislații naționale privind societățile comerciale și prin numeroase forme juridice de organizare.

Potrivit BCE, cadrul „EU Inc” ar putea sprijini Piața Unică prin stimularea concurenței, a inovării și a creșterii productivității.