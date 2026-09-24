Românii din Italia pot economisi mii de euro pe an dacă renunță la un obicei costisitor. Ce alternativă au

Românii care lucrează în Italia și obișnuiesc să își cumpere zilnic prânzul în timpul programului pot ajunge să cheltuiască mii de euro într-un singur an. Potrivit unei analize Federconsumatori, o masă cumpărată în timpul zilei de lucru costă, în medie, 16,19 euro.

În același timp, pregătirea prânzului acasă și transportarea acestuia la serviciu poate reduce costul mesei cu aproximativ 75%. Diferența devine importantă atunci când cheltuiala este repetată în fiecare zi de lucru.

Datele analizate de Federconsumatori arată că prețurile pentru prânzul cumpărat de la baruri, cantine și alte puncte de alimentație au crescut cu până la 8% într-un singur an. Comparativ cu situația de acum 25 de ani, majorarea ajunge la 368%.

În acest context, „schiscetta”, termenul folosit în Italia pentru mâncarea pregătită acasă și adusă la serviciu, a devenit o soluție prin care angajații încearcă să reducă una dintre cheltuielile care se repetă pe parcursul săptămânii.

Costul unei mese obișnuite poate varia în funcție de produsele alese, însă analiza Federconsumatori indică o medie de 16,19 euro. Calculul include un fel de paste, o sticlă de apă de jumătate de litru, un desert și o cafea.

La nivelul unui an, cheltuiala devine considerabilă pentru persoanele care cumpără constant masa de prânz. Potrivit calculelor prezentate de asociație, costurile anuale pot ajunge între 2.760 și 3.250 de euro, în funcție de combinația dintre mesele complete și variantele mai ieftine.

O alternativă aparent mai simplă nu elimină neapărat cheltuiala. Un sandviș, o sticlă de apă de jumătate de litru și o cafea pot costa până la 7 euro. Atunci când astfel de cumpărături sunt făcute în mod repetat, suma acumulată de-a lungul săptămânilor și lunilor poate reprezenta o parte importantă din bugetul destinat cheltuielilor curente.

Potrivit Federconsumatori, costul mediu săptămânal pentru prânzul cumpărat în oraș ajunge la aproximativ 81 de euro. Valoarea este calculată pe baza meselor achiziționate în timpul programului de lucru.

Pentru angajații care au deja cheltuieli pentru locuință, transport și alimente, masa cumpărată zilnic poate deveni astfel o cheltuială suplimentară semnificativă.

Diferența dintre prețul unei mese cumpărate și cel al unei porții pregătite acasă este una dintre explicațiile pentru care tot mai mulți angajați sunt atenți la această cheltuială.

Federconsumatori estimează că o masă pregătită acasă costă, în medie, 4,90 euro. Comparativ cu cei 16,19 euro pentru masa cumpărată, economia ajunge la aproximativ 75%, potrivit stiridiaspora.ro.

În anumite situații, costul unei porții pregătite acasă poate coborî chiar sub 2 euro, în funcție de ingredientele folosite. Diferența față de o masă cumpărată devine astfel și mai mare atunci când mâncarea este pregătită pentru mai multe zile.

Pregătirea în avans permite cumpărarea ingredientelor în cantități mai mari și gătirea mai multor porții într-o singură sesiune. Mâncarea poate fi apoi împărțită pentru zilele de lucru.

Printre exemplele indicate de Federconsumatori se află folosirea ingredientelor vegetale, în special a leguminoaselor, ca sursă de proteine. Alegerea acestor produse poate contribui la reducerea costului unei porții.

O altă metodă este „meal prep”, prin care mai multe mese sunt pregătite simultan. Pe lângă timpul economisit în zilele de lucru, metoda poate diminua și consumul de gaz necesar pentru gătit.

Federconsumatori leagă popularitatea „schiscettei” de presiunea tot mai mare asupra bugetelor angajaților. Potrivit asociației, cheltuielile au crescut în mai multe domenii, în timp ce veniturile nu au avut aceeași evoluție.

„Cu salariile neschimbate și cu cheltuielile care cresc pe mai multe fronturi, angajații încearcă să economisească la acest capitol, optând pentru soluții alternative și mai economice”, transmit reprezentanții asociației.

O parte dintre consumatori aleg și produse vândute în porții individuale sau mâncăruri gata preparate disponibile în supermarketuri și în marile lanțuri de distribuție. În analiza Federconsumatori, mâncarea pregătită acasă rămâne însă varianta care permite cea mai mare reducere a cheltuielilor pentru masa de prânz.

Asociația consumatorilor susține că reducerea cheltuielilor individuale nu reprezintă singura soluție și solicită măsuri destinate angajaților. Printre propuneri se află creșterea valorii tichetelor de masă.

Federconsumatori consideră că valoarea acestora este, în multe situații, insuficientă în raport cu scumpirile înregistrate în ultimii ani.

„Pentru a proteja puterea de cumpărare a lucrătorilor, sunt necesare intervenții structurale”, susține asociația.

Organizația solicită, de asemenea, monitorizarea constantă a prețurilor practicate de baruri, cantine, alte puncte de alimentație și marile lanțuri de distribuție.

Reprezentanții Federconsumatori afirmă că, în anumite cazuri, creșterile de preț observate sunt disproporționate în raport cu evoluția costurilor de funcționare. Asociația spune că aceste diferențe ar putea fi influențate de dinamici pe care le consideră puțin transparente și de intenții speculative.

Această apreciere aparține Federconsumatori și nu reprezintă o constatare independentă aplicabilă fiecărui comerciant.

Pentru angajații care cumpără zilnic prânzul, diferența dintre cele două variante poate fi calculată direct. O masă care costă în medie 16,19 euro ajunge, după repetarea cheltuielii pe parcursul anului, la o sumă mult mai mare decât o porție pregătită acasă, estimată la 4,90 euro.

În acest context, „schiscetta” este folosită de angajați ca alternativă la masa cumpărată în timpul programului, iar diferența de cost dintre cele două variante reprezintă principalul element evidențiat de analiza Federconsumatori.