A plătit 27.000 de euro pentru un apartament lângă mare. Ce a descoperit după cumpărare l-a făcut să-l scoată la vânzare

Un polonez care a cumpărat un apartament în Trapani, în vestul Siciliei, în noiembrie 2025, a decis să îl vândă după problemele întâmpinate în clădire. Karol a plătit 27.000 de euro pentru locuința de aproape 60 de metri pătrați. Taxele, comisionul agenției și renovarea au ridicat investiția la aproximativ 43.000 de euro. Într-un interviu pentru Onet, acesta a descris întreruperile de apă, dificultățile legate de canalizare și neînțelegerile dintre proprietari.

Locuințele cu prețuri reduse din Italia atrag de mai mulți ani cumpărători polonezi care caută un loc pentru vacanțe la mare sau pentru o viață mai liniștită. Karol Kochniarczyk, originar din Miechow, a ales Trapani în toamna anului 2025, convins că vizitele anterioare îl ajutaseră să înțeleagă cum se trăiește în oraș.

Pentru apartamentul situat aproape de mare a achitat o sumă comparabilă cu prețul unui loc de parcare din Varșovia sau Cracovia. Dificultățile au devenit evidente după încheierea tranzacției, a explicat el pentru Onet.

„Sunt lucruri care, din perspectiva unui polonez, sunt greu de înțeles. Trebuie pur și simplu să le vezi și să le trăiești”, povestește Karol.

Înainte de această achiziție, locuise în Barcelona, lucrase ca însoțitor de zbor și făcuse investiții imobiliare. La Trapani venise de mai multe ori în vizită la un prieten, inclusiv în afara sezonului turistic.

„Trapani nu este atât de pustiu ca alte localități din Sicilia. Viața continuă normal tot anul. În plus, există un aeroport de unde poți zbura direct din Polonia”, spune el.

Karol analizase și evoluția prețurilor locale. Observase că piața imobiliară din zonă stagnase timp de mai mulți ani și înregistrase inclusiv scăderi, spre deosebire de Polonia, unde locuințele se scumpiseră în general.

Tranzacția a fost încheiată în noiembrie 2025, pentru o locuință de aproape 60 de metri pătrați, situată la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de centrul istoric. Prețul apartamentului a fost de 27.000 de euro, iar taxele notariale și comisionul agenției au ridicat costul achiziției la aproximativ 33.000 de euro. Lucrările de renovare au necesitat încă 10.000 de euro.

Karol identificase proprietatea pe platformele de anunțuri Idealista și Immobiliare. Deși vânzarea se făcea printr-o agenție, el nu și-a angajat un intermediar care să îl reprezinte. A vizitat apartamentul în repetate rânduri, a discutat prețul direct cu proprietarul și a gestionat personal cea mai mare parte a formalităților.

Experiența anterioară și cunoașterea limbii italiene l-au făcut să abordeze tranzacția cu încredere.

„Vorbesc italiană și mai aveam experiență cu achizițiile imobiliare, așa că nu mi-am făcut griji. Dacă nu știi limba, poți avea probleme serioase. Atunci ai nevoie neapărat de cineva de acolo”, spune el.

După cumpărare, Karol a constatat că administrarea unei locuințe în Sicilia presupunea situații pe care nu le întâlnise în timpul vacanțelor de două săptămâni. Printre primele nemulțumiri s-a numărat modul de colectare a gunoiului.

Potrivit relatării sale, deșeurile sunt ridicate după un calendar care stabilește zile diferite pentru fiecare categorie, precum sticla sau hârtia. Nerespectarea programului de către unii locuitori duce însă la acumularea gunoaielor în fața clădirilor.

„Oamenii își pun gunoiul când vor, iar apoi rămâne acolo și se plimbă peste tot”, povestește Karol.

Locatarii trebuie să urmărească seara ce tip de deșeu este colectat în ziua următoare. Gunoiul sortat greșit poate rămâne neridicat, explică proprietarul.

„Nu există acele spații de gunoi cu care suntem obișnuiți în Polonia. Este pur și simplu haos”, spune el.

Într-unul dintre episoadele descrise, aproximativ 20 de perechi de pantofi au fost abandonate în fața intrării în bloc și au rămas acolo mai multe zile. Karol a solicitat telefonic ridicarea lor, însă intervenția nu a dus la îndepărtarea tuturor perechilor.

Sistemul de alimentare cu apă al imobilului a fost o altă problemă despre care Karol spune că nu aflase înaintea tranzacției. Clădirea folosește rezervoare montate pe acoperiș, umplute periodic, din care apa este distribuită către apartamente cu ajutorul pompelor.

„Apa vine o dată la două zile, rezervorul se umple și trebuie să o folosești”, explică polonezul.

Ulterior cumpărării, a descoperit că pompa deservea atât apartamentul său, cât și locuința vecină. A refăcut instalația proprie, dar intervenția nu a eliminat toate întreruperile.

„Uneori nu avem apă timp de o săptămână, pentru că se strică ceva sau rezervorul este gol. Atunci trebuie să comanzi o cisternă cu apă. Am schimbat tot sistemul la mine, dar chiar și după aceea mi s-a mai întâmplat o dată sau două ori”, spune Karol.

Amplasarea apartamentului la parter a devenit un dezavantaj pentru Karol din cauza sistemului vechi de canalizare al clădirii. Periodic, proprietarii trebuie să solicite o vidanjă și să împartă costurile intervenției.

„Dacă aș cumpăra din nou, probabil aș alege primul sau al doilea etaj. Sunt lucruri la care nu te gândești atunci când vezi apartamentul sau semnezi actele la notar”, spune el.

Renovarea locuinței nu i-a creat dificultăți deosebite lui Karol, care a executat singur o parte importantă a lucrărilor. Problemele au apărut atunci când au fost necesare decizii comune privind întreținerea imobilului.

Clădirea cuprinde șase apartamente și, potrivit acestuia, nu are administrator sau o asociație formală. Gestionarea spațiilor și instalațiilor comune revine direct proprietarilor.

„Nu ne putem înțelege nici măcar pentru 10 euro pe lună, cât ar costa curățenia scării”, spune Karol.

La un moment dat, locatarii au găsit o femeie disponibilă să facă săptămânal curățenie, dar înțelegerea nu a fost pusă în aplicare. Experiența l-a făcut pe Karol să se îndoiască de posibilitatea organizării unor lucrări mai ample.

„Nici nu vreau să mă gândesc la investiții mai mari pentru exteriorul clădirii. Vecinii mei italieni consideră că, dacă nu s-a prăbușit nimic, totul este în regulă. Nu văd rostul să cheltuiești bani dinainte”, povestește el.

În momentul achiziției, Karol nu ceruse informații despre relațiile dintre proprietari sau despre modul în care aceștia hotărăsc cheltuielile comune. Verificările sale se concentraseră asupra locuinței și a amplasării acesteia.

„M-am uitat la zonă, la starea apartamentului și la preț. Pur și simplu nu te gândești la astfel de lucruri. Abia mai târziu înțelegi că nu cumperi doar apartamentul, ci și tot ce este în jurul lui”, spune polonezul.

Apartamentul este acum oferit spre vânzare. Proprietarul urmărește să recupereze sumele cheltuite pentru achiziție și renovare, fără să mizeze pe un câștig substanțial.