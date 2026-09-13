A murit un medic iubit de toată lumea. A fost un înger pentru copiii care aveau nevoie de ajutor
SURSA FOTO: imagine generată cu ajutorul AI - Doliu în România
Angela Muntean, medic primar de psihiatrie pediatrică, a încetat din viață. Ea conducea Secția de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu. Reprezentanții unității medicale au anunțat decesul duminică, 13 septembrie. Mesajul a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a spitalului.
Angela Muntean conducea singura secție din județ pentru internarea copiilor cu afecțiuni psihice
Angela Muntean coordona secția în care sunt internați copiii și adolescenții care au nevoie de îngrijire psihiatrică, singura cu acest profil din județul Sibiu. Potrivit turnulsfatului.ro, aceasta dispune de 25 de paturi pentru pacienți și de alte patru pentru însoțitori.
Medicul activa și în cadrul Centrului de Sănătate Mintală (CSM) pentru copii al spitalului, care include un staționar de zi cu o capacitate de 20 de locuri.
Reprezentanții spitalului au anunțat decesul printr-un mesaj public
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu a făcut publică vestea morții medicului printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.
„Rămas bun, doamna doctor”, au transmis reprezentanții unității medicale.
Structura organizatorică disponibilă pe site-ul spitalului o menționa pe Angela Muntean ca medic primar în specialitatea psihiatrie pediatrică și medic șef al Secției de Psihiatrie Pediatrică.
Angela Muntean trata copii cu autism, ADHD, anxietate și depresie
În activitatea sa, Angela Muntean îngrijea pacienți cu tulburări de spectru autist, ADHD, anxietate, depresie, tulburări de comportament și întârzieri în dezvoltare. Abordarea terapeutică urmărea nevoile copilului și ale familiei, cu accent pe intervenția timpurie și pe sprijinul necesar integrării școlare.
Serviciile de psihiatrie pediatrică ale spitalului se adresează atât copiilor și adolescenților din județul Sibiu, cât și pacienților din alte regiuni ale țării, potrivit sursei citate.
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