Doliu în România. S-a stins un multiplu campion național și antrenor al ciclismului. Federația: Lasă multă tristețe, dar și o moștenire care va dăinui

Ciclismul românesc este în doliu după moartea lui Viorel Florin Grosu, fost multiplu campion național și antrenor care și-a dedicat o mare parte din viață formării sportivilor. Decesul a fost anunțat de fiul său, Eduard Grosu, unul dintre cei mai importanți cicliști români ai ultimului deceniu. Federația Română de Ciclism a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe și a amintit contribuția pe care Viorel Grosu a avut-o la dezvoltarea acestui sport în România.

Vestea morții fostului mare sportiv a fost făcută publică de Eduard Grosu. Acesta a transmis un mesaj în memoria tatălui său.

„Cu durere în suflet, vă anunț că în această seară tatăl meu, Viorel Florin Grosu, a încetat din viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină. 🕊️

Veșnic în inimile noastre”, a transmis Eduard Grosu.

Viorel Grosu a fost multiplu campion național la ciclism, iar după încheierea activității competiționale și-a continuat parcursul în acest sport din postura de antrenor.

Federația Română de Ciclism a transmis un amplu mesaj în memoria fostului campion și antrenor, subliniind rolul pe care acesta l-a avut în pregătirea mai multor generații de sportivi.

„Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la domnul antrenor Viorel Grosu, un om care și-a dedicat întreaga viață ciclismului, cu pasiune, devotament și cu dăruire. Membru al Comisiei Tehnice a Federației și formator al mai multor generații de cicliști, nea Vio și-a pus amprenta într-un mod definitoriu asupra ciclismului și sportului românesc. A fost un mentor, un om deosebit și un adevărat reper pentru cei care au avut șansa să îl cunoască și să-i fie aproape. Plecarea sa lasă în urmă multă tristețe, dar și o moștenire care va dăinui prin oamenii pe care i-a format și prin dragostea pentru ciclism pe care a insuflat-o atâtor generații. Drum bun, nea Vio! Vei rămâne mereu în inimile noastre și ne vei lipsi! Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Suntem alături de voi în aceste clipe grele și vă transmitem întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris, pe Facebook, reprezentanții federației.

Originar din Zărnești, Viorel Grosu și-a legat o parte importantă a activității de clubul local Torpedo. Aici a descoperit și pregătit numeroși sportivi și a contribuit la formarea mai multor generații de cicliști.

Activitatea sa nu s-a limitat la nivelul clubului. Viorel Grosu a fost implicat și în pregătirea loturilor naționale de juniori.

În 2017, acesta a candidat pentru funcția de președinte al Federației Române de Ciclism. În ultima parte a activității sale a fost membru al Comisiei Tehnice a Federației.

Viorel Grosu a avut o contribuție majoră și la cariera fiului său, Eduard Grosu, care a ajuns unul dintre cei mai valoroși rutieri români ai ultimilor ani.

Eduard Grosu a devenit primul rutier român care a concurat pentru o echipă profesionistă de nivel Pro Continental și care a luat startul în Turul Italiei.

În 2015, Eduard Grosu a reușit una dintre cele mai importante performanțe ale ciclismului românesc în Giro d’Italia. În etapa a 13-a a competiției, ciclistul român s-a clasat pe locul 5.