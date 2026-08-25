A murit unul dintre „regii” logisticii mondiale. Cine va administra averea sa de 44 de miliarde de dolari

Klaus-Michael Kühne, unul dintre cei mai importanți antreprenori ai industriei logistice mondiale și principalul acționar al Lufthansa, a murit la vârsta de 89 de ani. Miliardarul german s-a stins din viață în noaptea de duminică spre luni, la Schindellegi, în Elveția. Decesul a fost anunțat de grupul Kühne+Nagel, compania de familie pe care a transformat-o într-un lider mondial al transportului de mărfuri. Antreprenorul nu avea moștenitori direcți, iar averea sa era evaluată la 44 de miliarde de dolari, relatează tagesschau.de.

Klaus-Michael Kühne a fost considerat unul dintre „regii” logisticii internaționale și ocupa locul al doilea în clasamentul celor mai bogați oameni din Germania. Prima poziție îi revenea lui Dieter Schwarz, fondatorul și proprietarul lanțului de supermarketuri Lidl.

Anunțul privind decesul miliardarului a fost făcut de grupul elvețian Kühne+Nagel. Compania a fost înființată în 1890, la Bremen, de bunicul antreprenorului, August Kühne, împreună cu partenerul său de afaceri Friedrich Nagel.

Președintele Consiliului de Administrație al Kühne+Nagel, Joerg Wolle, a transmis un mesaj în care a evidențiat rolul decisiv pe care omul de afaceri l-a avut în dezvoltarea grupului.

„Odată cu dispariția lui Klaus-Michael, pierdem un vizionar, un mare antreprenor și o personalitate ieșită din comun”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Kuehne+Nagel, Joerg Wolle.

Compania de familie dezvoltată de Klaus-Michael Kühne a devenit unul dintre cei mai importanți operatori mondiali în transportul aerian și maritim de mărfuri. Grupul are aproximativ 88.000 de angajați și o rețea formată din circa 1.300 de sedii, deschise în aproape 100 de țări.

Klaus-Michael Kühne și-a început activitatea în cadrul companiei în 1958. A preluat funcția de președinte în 1966, iar în 1975 a devenit director general al grupului.

Sub conducerea sa, întreprinderea fondată de familia Kühne și-a extins considerabil operațiunile internaționale. Dezvoltarea a continuat după mutarea sediului central în cantonul elvețian Schwyz, unde antreprenorul și-a stabilit și reședința.

La finalul anului 2025, omul de afaceri controla, prin intermediul Kühne Holding AG, 55,4% din capitalul grupului Kühne+Nagel. Fundația Kühne deținea, la rândul său, o participație mai mică de 5%.

Portofoliul miliardarului german nu era limitat la compania de logistică fondată de familia sa. Klaus-Michael Kühne era și principalul acționar al companiei aeriene Lufthansa, prin Kühne Aviation GmbH.

Participația sa la Lufthansa ajunsese la 20%, potrivit structurii acționariatului comunicate de grupul aerian. Investiția îi oferea o poziție importantă în cadrul uneia dintre cele mai mari companii de aviație din Europa, fără ca antreprenorul să fie proprietarul integral al Lufthansa.

Klaus-Michael Kühne nu a fost proprietarul Lidl. Lanțul de magazine îi aparține lui Dieter Schwarz, omul de afaceri german aflat înaintea sa în clasamentul averilor din Germania.

Averea totală acumulată de Klaus-Michael Kühne a fost estimată de Forbes la aproximativ 44 de miliarde de dolari. O parte importantă a acesteia era reprezentată de participațiile deținute la companiile din portofoliul său.

Antreprenorul nu avea moștenitori direcți. În aceste condiții, acțiunile și celelalte active ale sale ar putea fi transferate către Fundația Kühne, organizația filantropică pe care a înființat-o.

Fundația desfășoară activități în domeniile educației, cercetării, medicinei și logisticii. Aceasta deținea deja o participație de sub 5% la Kühne+Nagel înaintea morții omului de afaceri.