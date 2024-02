În anul 1991, Petr Kellner a pus bazele unui fond care a investit în acțiuni la 202 de companii. Acest fond, cunoscut sub numele de PPF Group, a ajuns să dețină al șaselea cel mai mare portofoliu de active disponibil la acea vreme.

Pe parcursul anilor, PPF a dobândit o participație de 20% în Ceska Pojistovna, cea mai mare companie de asigurări din Cehia. Aceasta a constituit fundația averii acumulate de Petr Kellner.

Petr Kellner a părăsit această afacere în 2013, vânzând activele de asigurări către grupul italian Generali pentru suma de 3,3 miliarde de dolari.

Cu active în valoare de 43 de miliarde de dolari, PPF a devenit unul dintre principalii beneficiari ai tranziției post-comuniste din Cehia. Kellner a folosit succesul pentru a extinde grupul pe piețele în creștere rapidă din Rusia și China.

Cu toate acestea, în urma invaziei rusești din Ucraina, multe companii, inclusiv PPF, au optat pentru concentrarea pe creșterea în piețele interne.

Într-un interviu acordat pentru Bloomberg News, Renata Kellnerova a recunoscut că a avut parte de o perioadă dificilă în procesul de familiarizare cu operațiunile complexe ale grupului PPF.

Renata Kellnerova a declarat că prima sa prioritate a fost să asigure stabilitatea PPF și apoi să înceapă să dezvolte din nou afacerile.

Ea a realizat importanța PPF pentru ea. De asemenea, și-a asumat responsabilitatea de a-și pregăti copiii astfel încât aceștia să poată prelua conducerea grupului în viitor.

Odată cu preluarea controlului asupra PPF, Renata Kellnerova a început să influențeze semnificativ direcția companiei. Ea a supervizat o schimbare majoră în accentul activităților, trecând de la Asia, o sursă importantă de venituri anterior, către piețele occidentale. Kellnerova a luat decizia de a numi un nou director executiv și a întrerupt colaborarea cu unii dintre apropiații aliați ai fostului soț.

În plus, Renata Kellnerova a reașezat controlul asupra companiei în mâinile familiei, prin răscumpărarea participațiilor deținute de doi acționari minoritari. Ea și cele trei fiice ale sale au fost numite în Consiliul de Administrație al unui nou holding care deține toate activele grupului.

Acum, considerată cea mai bogată femeie din regiune, cu o avere netă estimată la 11,8 miliarde de dolari împreună cu familia sa, Kellnerova își dedică tot mai mult timp luării unor decizii cheie de investiții. Ea evidențiază importanța colaborării strânse cu directorul general de la PPF, Jiri Smejc, ca parte esențială a abordării sale.

Renata Kellnerova a declarat că, în situații care o impun, la PPF pot lua decizii cu privire la unele tranzacții într-un singur weekend. Ea a menționat că PPF se mândrește cu sensibilitatea în abordarea oportunităților de investiții.

