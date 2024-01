La un moment dat, Călin Donca și Dorian Popa au fost asociați în afaceri. Mai exact, vloggerul a investit în parcul cu panouri fotovoltaice al faimosului antreprenor.

Cu toate acestea, colaborarea lor de afaceri a avut o evoluție neașteptată. Donca a fost arestat sub acuzații de înșelăciune, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Dorian Popa s-a distanțat rapid de antreprenor. Artistul a spus că a suferit pierderi semnificative din cauza investiției sale în proiectul coordonat de Donca. Vloggerul a recunoscut public că își regretă implicarea în afacerea cu panouri fotovoltaice. Totodată, a subliniat că a avut de suferit financiar din cauza colaborării nereușite.

Călin Donca, recent eliberat și plasat în arest la domiciliu după trei luni de detenție, îl acuză acum pe Dorian Popa de defăimare.

Într-un videoclip postat pe Youtube, acesta l-a amenințat pe Dorian Popa și pe cei care l-au defăimat, afirmând că „va veni după ei”.

Dragii mei, cum vi s-ar părea dacă ați veni la mine pentru a vă promova o afacere, iar după ceva timp să încep să vă denigrez acea afacere și, mai mult, video pentru care am fost plătit să vă promovez, să fie șters fără ca măcar să vă întreb ceva în acest sens?

”Dacă Dorian și-a permis să vă arate facturile pe care le-a plătit pentru panourile de pe casă, atenție, nu pentru cele din parcurile de fotovoltaice, am să vă arăt și eu factura pentru serviciile de promovare cu care am decis să colaborez cu Dorian Popa dar și ordinul de plată, pentru a vă demonstra că a fost achitată.

În urmă cu câteva luni, Dorian Popa a dezvăluit detalii surprinzătoare despre Călin Donca! După ce a declarat că a căzut victimă în urma unor înțelegeri neloiale cu acesta, vloggerul a prezentat mai informații despre colaborarea lor.

Se pare că Dorian a primit avertismente de la alte persoane înainte să încheie acorduri cu milionarul. La acea vreme, omul de afaceri se afla în închisoare. Între timp însă, a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu.

La televizor și pe rețelele de socializare avea o imagine imaculată, prezentându-se ca un bărbat milionar și familist. Însă cei care au avut colaborări cu el și care au ajuns să fie considerați „victime” aveau o perspectivă diferită.

Dorian Popa s-a implicat într-o afacere cu panouri fotovoltaice, panouri care au contribuit la câștigurile considerabile ale lui Donca. Având în vedere notorietatea sa și imaginea pozitivă în piață, Dorian Popa a considerat că este partenerul potrivit pentru o colaborare de succes în acest domeniu. Cu toate acestea, la aflarea veștii, alte persoane cu informații compromițătoare despre milionarul arestat l-au avertizat.

Deschis și sincer din fire, vloggerul i-a solicitat lui Călin Donca explicații personale. I-a cerut să detalieze sursele acestor zvonuri nefavorabile. Omul de afaceri l-a convins că aceste zvonuri provin de la oameni invidioși cu intenții rele. În final, Dorian Popa a căzut pradă unei înșelăciuni.

”Eu l-am cunoscut la mult timp după ce a apărut în online, au mai existat colaborări şi cu alţi influenceri. Cum să te ameţească un om, cu o prestanţă bine gândită, cu un discurs bine aranjat, printr-o minte strălucită? Minţile strălucite pot fi folosite şi în directii gresite, dacă asta s-a întâmplat în acest caz.

Este o chestie pe care parcă am și simțit-o, la un moment dat tot veneau din stânga și dreapta vorbe. Când ești persoană publică, ai o rază de conexiuni mai mare şi am preferat să îl întreb pe Călin: măi, de ce aud lucrurile astea greşite? Mi-a dat o explicaţie pertinentă şi ştiind că, din păcate, oamenii vorbesc și despre mine lucruri neadevărate, am zis hai să plec de la prezumţia de nevinovăție, să mă gândesc că oamenii poate chiar sunt invidioși.

Am cercetat un pic şi am descoperit că, în urma contractelor, când se rupe colaborarea, tu poți lua panourile, dar vorbind cu investitorii am stabilit împreună: păi ce facem cu panourile? Rămânem cu ele”, a declarat Dorian Popa, pe Youtube.