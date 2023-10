Gigi Becali a participat recent la emisiunea Fanatik Superliga, acolo unde a avut o reacție surprinzătoare cu privire la activitatea lui Dorian Popa. Patronul FCSB a abordat și tema rețelelor de socializare, dar și războiul dintre Israel și Hamas.

În ceea ce îl privește pe Dorian Popa, vă amintim că, recent, el a fost prins la volan sub influența drogurilor. În apărarea lui, vedeta a spus polițiștilor că participase la un eveniment unde el doar inhalase fum din aer. Gigi Becali a refuzat această explicație și a criticat dur acest tip de comportament.

Deși Becali nu îl cunoaște pe Popa, el vrea toleranță zero pentru astfel de cazuri. Drept urmare, speră să fie luate măsuri drastice în acest caz.

În replică, Becali a spus că nu înțelege modul în care fac influencerii bani pe rețelele de socializare. Cu toate astea, spune că trebuie să ne protejăm, ca societate, de comportamentul lui Dorian Popa. El vrea „pușcărie obligatoriu”.

„Stai puțin. Au înnebunit ei? A înnebunit lumea care se uită la ei. Ce să te uiți? Ce să vezi? Am văzut că o fată din Moldova câștigă un milion. Ce influencer? Că se arată pe TikTok?

El mai vrea și suspendarea carnetului de conducere pe 10 ani.

Gigi Becali spune că nu mai este implicat în evenimentele mondene, din contră, urmărește doar știri despre fotbal și război. În privința fotbalului, el are cu ce se lăuda, FCSB ocupă primul loc în Superliga.

Becali spune că nu are conturi pe rețelele de socializare.

„De exemplu vine la mine și zice că am pus pe Facebook, ce Facebook că eu nu am Facebook. Du-te mă cu Facebook-ul tău, nu am avut în viața mea. Nici Facebook, nici Instagram.

N-am avut Instagram. Au făcut ăștia ai mei la birou un Facebook doar că să poată să contracareze cei care foloseau nume fals. Ca să putem să-i contestăm pe ceilalți. Dar ca să vorbească cineva pe Facebook-ul meu nu are nimeni.

Pe Facebook-ul meu? Ce să posteze? Du-te mă de aici, mesajul meu vorbesc cu tine, ce treabă am eu. Doamne ferească, a înnebunit lumea. Domne, influenceri, ce să influențezi? Ia bani că vorbește și se uită lumea la el”, a precizat Becali.