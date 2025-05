Gigi Becali, om de afaceri și deputat AUR, a fost chemat în fața Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru a oferi clarificări în legătură cu conflictul izbucnit între el și postul de televiziune Realitatea Plus. Latifundiarul solicitase anterior în mod oficial suspendarea emisiei postului, acuzând că acesta a difuzat în mod repetat, timp de mai multe săptămâni, afirmații jignitoare și atacuri la adresa sa și a familiei sale.

Joi, odată ajuns la sediul CNA, patronul FCSB a făcut o cerere neașteptată. Mai exact, a solicitat ca postul Realitatea Plus să nu fie sancționat imediat, ci abia după încheierea campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

În fața întrebării adresate de Dorina Rusu, membru CNA, privind posibilitatea unui „armistițiu” cu Realitatea Plus, având în vedere că acest post îl susține pe George Simion în campania prezidențială, Gigi Becali a răspuns:

”Eu cred că e datoria dvs să luaţi în calcul toate aspectele care se întâmplă în România la ora asta. Dacă vreţi. Dacă nu, cum ziceţi aşa să faceţi. Eu nu fac armistiţiu cu ei. M-am certat, m-am împăcat, m-am înjurat, am făcut toate tâmpeniile pe lumea asta, dar aşa ceva, cu copii, n-am făcut, şi aşa ce mi-au făcut cu fata mea, niciodată în viaţa lor nu o să mă împac. Dacă o să am ocazia vreodată să pot să-i distrug, o să-i distrug!”, a spus el, citat de paginademedia.

După aceea, Becali i-a șocat din nou pe membrii Consiliului, afirmând că ar fi existat „influențe, intervenții” la „șefii” acestora, pentru a împiedica sancționarea postului Realitatea Plus.

”Am înţeles că mai sunt nu ştiu ce, mai sunt telefoane, mai sunt influenţe, intervenţii, în favoarea lor (Realitatea Plus – n.r). Nu la voi, la şefii voştri”, a spus Becali.

Reacționând la afirmațiile afaceristului, Georgică Severin, membru CNA, a intervenit spunând:

Cu toate acestea, Becali a insistat să continue discuția despre posibilele „influențe” în favoarea Realitatea Plus.

”Dacă un şef de-al dumneavoastră mi-a spus mie că sunt intervenţii şi telefoane… Când am ieşit pe hol cu un şef mai mare de-al dumneavoastră, mi-a spus că sunt intervenţii de sus să-i iertăm să-i lăsăm”, a spus el.

Mircea Toma, un alt membru al CNA, a contestat solicitarea de amânare a sancționării postului.

”Nu găsesc referinţa legală pentru acest tip de solicitare. Un petent ni se adresează în principiu solicitând o reparaţie legată de o posibilă încălcare a legii audiovizualului. Modul în care noi răspundem depinde exclusiv de noi. Nu cred că petentul are competenţa să ne solicite să amânăm, să ne grăbim, să retragem licenţe. Noi decidem ce anume se întâmplă”, a declarat acesta.

Mircea Toma a caracterizat amânarea sancționării drept „clemență politică”.

”Dacă o judecăm, vom judeca politic. Răspundem solicitării unuia dintre candidaţi, să-l lăsăm să fie promovat pe un post de televiziune, pentru că petentul are o relaţie specială cu domnia sa. Votul este dacă noi vom valida o solicitare de clemenţă politică”, a afirmat el.

Georgică Severin, în schimb, s-a pronunțat din start în favoarea amânării, „pentru susţinerea reclamaţiei iniţiale”. Aceasta, deși Becali, conform sursei citate, avusese deja ocazia să se apere într-o şedinţă anterioară a CNA.

”Eu am perceput solicitarea domnului Becali, chiar dacă a fost exprimată în termeni de oarecare dorinţă de echilibru politic. Eu am perceput-o în sensul în care domnia sa nu este pregătit să susţină astăzi reclamaţia făcută contra Realităţii şi are nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti.

În aceste condiţii, faptul că dânsul a făcut afirmaţii legate de un candidat, de un post, într-adevăr nu au ce căuta aici la CNA. Le-am considerat nişte comentarii obişnuite făcute în sensul de a susţine dialogul”, a argumentat acesta.