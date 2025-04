Gigi Becali, deputat independent, a avut luni o intervenţie dură în faţa Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), unde a cerut oficial închiderea postului Realitatea Plus, acuzând postul de „şantaj, manipulare şi campanii de denigrare”. Potrivit acestuia, postul ar fi dus o campanie susţinută împotriva sa şi a familiei sale, în special împotriva fiicei sale, ale cărei imagini au fost difuzate în emisiuni, însoţite de imaginea unor cătuşe.

Gigi Becali s-a declarat profund afectat de modul în care fiica sa a fost prezentată în repetate rânduri pe Realitatea Plus.

Deputatul a subliniat că fiica sa nu are nicio legătură cu afacerile sau cu statul și că imaginea cătușelor asociată cu aceasta este profund nedreaptă.

„Serele astea nu sunt ale fetei mele, sunt pe numele meu şi serele acestea despre care vorbesc ei, eu nu am nicio treabă cu statul, eu le-am cumpărat acţiuni de la un privat. Fata mea nu are nicio treabă, ea nu a primit nici măcar o amendă în viaţa ei. Cum să-i pui cinci zile cătuşele de dimineaţă până seara, cătuşe pe o femeie care are trei copii? Asta mă deranjează cel mai tare. Bun, fă-mă pe mine puşcăriaş, că am făcut puşcărie, dar fata mea ce legătură are cu cătuşele ca să o denigrezi în faţa la toată ţara? Are şi ea prietene, se duce la grădiniţă cu copiii, se uită lumea ca la urs. Asta nu e normal.”

Becali a folosit termeni extrem de duri la adresa postului Realitatea Plus, pe care l-a acuzat de practici mafiote și de implicare în campanii de manipulare electorală.

Becali a susţinut că sancţiunile financiare aplicate de CNA nu mai au niciun efect real în cazul Realitatea Plus, întrucât postul ar plăti cu uşurinţă amenzile, continuându-şi practicile. El a afirmat că, în opinia sa, singura formă de „dreptate” ar fi închiderea televiziunii, motivând că aceasta ar recurge la şantaj, mai ales în perioadele electorale, pentru a obţine sume importante de bani.

Gigi Becali a oferit propria versiune asupra modului în care a degenerat conflictul cu Realitatea Plus, susţinând că totul ar fi pornit de la o emisiune în care i-a fost difuzat un mesaj cu greşeli, fără a i se acorda dreptul la replică. În încercarea de a obţine o reacţie oficială, Becali a contactat-o pe fiica patronului postului, Alexandra Păcuraru, cerându-i numărul tatălui său, Maricel Păcuraru, despre care a afirmat că, deşi nu l-ar considera o persoană răuvoitoare, ar avea o „gândire mafiotă”.

Totodată, a relatat o discuţie cu jurnalistul Oreste Teodorescu (pe care îl numeşte „Botin”), în care acesta i-ar fi spus că presiunile asupra sa vin din interiorul televiziunii, fără însă a preciza exact cine le-ar orchestra. Becali a spus că bănuieşte implicarea realizatoarei Anca Alexandrescu, despre care spune că ar deţine o influenţă considerabilă în redacţie, dar a admis că nu are certitudini în acest sens.

„Hai să vă spun: A fost o emisiune în care vedeau un mesaj al meu cu greşeli şi eu am cerut drept la replică şi nu-mi dădeau. Am sunat pe fata lui, pe Alexandra şi i-am zis: dă-mi te rog numărul lui taică-tu, că l-am cunoscut acum 15 ani, am participat la o licitaţie cu el. Şi el nu e un băiat chiar rău aşa, doar că are gândire mafiotă. Şi nici nu este măcar. I-am dat mesaj: vreau şi eu drept la replică, nu-mi dă drept la replică. De atunci, au început atacurile. (…)

După aceea, eu i-am dat un mesaj la cineva cu o chestiune întâmplată acum 45-50 de ani. O chestiune care probabil nu trebuia. Dar am zis, eu dacă îi dau mesajul acesta, i-l arată ei, şi poate se cuminţeşte şi-şi vede de treaba ei. Nu e un lucru extraordinar de ruşinos. Au început după aia atacurile. Se vedea că sunt din partea ei. Cred. Nu sunt sigur. Mie îmi spunea Botin, dacă i-am dat 5.000 ca să-şi acopere casa, el mi-a zis: „Băi, nea Gigi, iartă-mă, nu fac eu aşa ceva, ştii că sunt băiat bun, mă pun ei”. Păi cine. „Păi, nu ştii cine?”

Drept e că n-a pronunţat nume. Eu am considerat că ea, pentru că ea este ca un fel de jupân acolo. S-ar putea să nu fie ea. Pentru că-mi spunea cineva că e cineva care e specialist în mizerii din astea. După care au început toate lucrurile astea, cu atacurile, ba că am furat eu. Bine, minciuni toate. Că nu am niciun dosar penal. Am vreo citaţie? N-am niciuna!”