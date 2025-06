Gigi Becali a mărturisit în exclusivitate la România TV, că în ultimele săptămâni, George Simion nu i-a mai răspuns la telefon și a preferat să comunice prin mesaje, o formă care, potrivit latifundiarului, nu îi este caracteristică.

Deși deputatul l-a evitat, Becali afirmă că Simion îl respectă și chiar i-a spus:

Gigi Becali a spus că intenționează să vorbească cu George Simion pentru a-l ajuta să se liniștească și să scape de gândurile legate de diverse teorii sau sisteme. El a subliniat că a acționat întotdeauna conform propriei conștiințe.

Becali a menționat că au existat anumite înțelegeri între ei, însă acestea nu au fost respectate de Simion.

„Eu o să vorbesc cu el, să se liniștească puțin. El știe, vreau să-i iasă din cap orice gând, că nu știu ce sistem, că nu știu ce… Nu. Eu am făcut ce a dictat inima mea. Ce am avut noi, niște convenții, nu s-a ținut de ele. Eu vedeam că avea o tentă așa… Când mi-a zis: „Nea Gigi, hai că te pun în scenă”, eu am zis: „Bă, eu intru în scenă, nu sunt pus în scenă”, mai spune Becali.